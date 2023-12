Simone Mendes expõe seu maior desafio na carreira solo: “Não me achava capaz”

Prestes a lançar novo projeto, Simone Mendes abre o coração sobre as dificuldades em sua carreira solo durante coletiva com a CARAS Digital

Simone Mendes está colhendo os frutos de seu primeiro ano na carreira solo, mas esse não foi um caminho tão fácil. Em uma coletiva de imprensa com a CARAS Digital, a cantora abriu o coração sobre os desafios que enfrentou durante o processo de transição após o fim da dupla com Simaria Mendes, além de celebrar a chegada de mais um sucesso, o DVD 'Cantando sua História'.

Em primeira mão para a CARAS, Simone entregou que hoje não encontra muitas dificuldades em sua jornada sozinha. Pelo contrário, a artista revelou que vive um momento muito prazeroso em sua trajetória na música: “É tudo tão lindo. Para mim é fácil viver tudo o que estou vivendo, fazer tudo o que tem que fazer, eu amo o que eu faço”, iniciou.

“Quando você ama o que você faz, por mais que seja cansativo, você acaba criando prazer e fica leve”, a ‘migles’, como é chamada pelos fãs, celebrou o sucesso, mas revelou que no início precisou enfrentar muitas incertezas: “O desafio principal, lá no passado, antes de se lançar é o medo. Como é que vai ser, como é que as pessoas vão receber”, ela revelou.

Simone confessou que não acreditava em seu potencial: “Não me sentia capaz de chegar tão longe. Descobri na carreira solo uma força que eu não sabia que existia. Me surpreendi assim. Que coisa boa, quando você descobre que é capaz, que você é talento, que você consegue”, disse a artista, que fazia dupla com sua irmã, Simaria.

A cantora revelou que sempre recebeu elogios de grandes ídolos, como Chitãozinho e Xororó, mas que não confiava em em seu potencial: “Quantos elogios eu já recebi e eu não enxergava. Para mim era meio que nada, dizia' obrigada' e ficava feliz, mas não entrava em mim. Quando você enxerga que você é capaz, você fala: 'Cara, que legal, posso ir muito além ainda'”, celebrou.

“A partir do momento que isso é quebrado, que você vê uma avalanche de amor dentro desse país, do público, acaba o medo. Descobrimos que estávamos no caminho certo e é só continuar fazendo com muito amor, sem passar por cima de ninguém, que é o mais importante, e a coisa acontece”, Simone comemorou sua descoberta.

Com o projeto 'Cintilante', a artista deu início à sua carreira solo e conquistou números impressionantes, além de acumular uma coleção de prêmios. Agora, ela está se preparando para o lançamento do seu DVD 'Cantando sua História', que apresenta 14 canções solo inéditas. Simone promete novos sucessos inspirados nas vivências de seus admiradores.

