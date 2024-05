A força de Fabiana Justus diante do tratamento e da recuperação da leucemia

Fabiana Justus está em tratamento contra leucemia; a influenciadora vem compartilhando sua rotina nas redes sociais e sendo símbolo de força

No mês de janeiro, Fabiana Justus (37) revelou ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um câncer que se origina na medula óssea. Ao longo dos últimos meses, a influenciadora tem compartilhado nas redes sociais sua força diante do tratamento e recuperação da doença. Ela se tornou um símbolo e apoio para muitas pessoas que também estão com o mesmo diagnóstico.

Fabiana Justus teve dois ciclos de internação. No primeiro deles, ela fez sessões de quimioterapia. Durante a pausa, ela foi para casa ficar com os filhos e receber o carinho deles. Logo depois, ela voltou ao hospital e fez o transplante de medula óssea.

Após o transplante, Fabiana precisou fazer algumas mudanças em seus hábitos durante o tratamento. A sua maior mudança veio na alimentação, que se tornou bem restrita. Nessa semana, a influenciadora compartilhou que retornou com a prática de exercícios físicos em casa.

ENCONTRO EMOCIONANTE

No último sábado, 18, Fabiana Justus comoveu sua família e também as redes sociais. Ela marcou presença na festa de aniversário de Vicky, que é a irmã caçula dela. O evento aconteceu na fazenda da família no interior de São Paulo e teve o tema de A Pequena Sereia.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, o empresário Roberto Justus (69), pai de Fabi, declarou que a filha não contou para ninguém que estaria na celebração. Por conta do tratamento, a influenciadora não tem encontrado a sua família pessoalmente para evitar prejudicar a sua imunidade.

“Ela não pode sair, por um período, por causa do transplante. Desde janeiro que ela não via os irmãos. Eu e a mãe tivemos a oportunidade de visitá-la, os médicos deixaram, mas também só duas vezes, eu vi a minha filha duas vezes em quase cinco meses. Então, foi uma emoção muito especial. Anunciei a chegada dela lá, quando ela chegou, as pessoas ficaram muito emocionadas e foi um momento que veio coroar esse dia tão bacana, o do aniversário da Vicky”, declarou Roberto Justus.

Justus também reafirmou a importância de Fabiana relatar publicamente sua luta contra o câncer. “Acho que a Fabiana acabou contagiando o país inteiro com o caso dela. Ela é uma mulher extraordinária, batalhadora, lutadora. Não desiste de nada, cumpriu seu tratamento de uma forma exemplar e aí, graças a Deus, o resultado está sendo excelente e ela está caminhando para a cura total. Falta muito pouco, muitos cuidados ainda, mas caminhando superbem”, ressaltou.

COM ORGULHO!

Depois que iniciou o tratamento oncológico, Fabiana Justus precisou raspar a cabeça e exibe sua careca com muito orgulho! A empresária optou por não utilizar lenços ou perucas. Em suas redes sociais, ela desabafou:

“Não sei quando voltam a crescer (e sinceramente hoje essa é a minha menor preocupação). Mas acho que quando nascer vai dar aquela sensação boa de que está "passando" essa fase! Vamos ver!", disse Fabiana, que passou por sessões de quimioterapia.

“Eu tenho 2 [apliques capilares] que fiz logo no começo, mas confesso que não me adaptei. Achei desconfortável, esquenta a cabeça... e não me senti "eu" sabe?!”, Fabi entregou o motivo para evitar o uso e ainda revelou que pretende doar suas perucas futuramente: “Mais pra frente eu acho que vou doar para alguém que precisa”, ela contou.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE FABIANA JUSTUS: