Fabiana Justus revela mudanças de hábitos após diagnóstico de câncer: "Restrições"

Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus revela mudanças de hábitos em sua rotina após diagnóstico de câncer; saiba mais!

Desde que foi diagnosticada com leucemia no início de 2024, a influenciadora digital Fabiana Justus vem batalhando contra a doença por meio de um tratamento rigoroso. Em conversa com seus seguidores nesta quinta-feira, 23, a filha de Roberto Justus revelou que precisou fazer algumas mudanças em seus hábitos durante seu tratamento.

Respondendo a perguntas de seus seguidores nos stories de seu Instagram, a famosa contou que precisou mudar coisas simples de seu dia a dia, como deixar de usar panelas de alumínio, dar preferências para potes de vidro, fazer uso de desodorante natural e até mesmo optar por comidas orgânicas.

No entanto, a sua maior mudança veio na alimentação, que se tornou bem restrita. "Não tô podendo comer tudo ainda, tenho bastante restrições alimentares. Basicamente todas as restrições que você tem quando está grávida", explicou Fabiana.

A influenciadora ainda contou o que está de fora de sua dieta. "Nada cru - carne, peixe, ovo, essas coisas, não posso [consumir] porque posso pegar uma bactéria. Não posso comer comida de fora, pedir delivery, porque não sabemos como são manipulados os alimentos, se a pessoa lavou a mão e tudo mais", lamentou.

Fabiana ainda explicou o motivo por trás de todos esses cuidados com sua alimentação e ainda contou que deixou de comer açúcar. "Como estou com a imunidade baixa, tenho que tomar muito cuidado, então as comidas são feitas sempre em casa. Não posso comer fruta de casca muito molinha porque não dá pra limpar exatamente como precisa, higienizo muito bem as frutas e legumes. Não tô comendo bobeirinhas, bala e essas coisas, tô evitando o açúcar", detalhou ao finalizar.

Foto: Reprodução / Instagram

Atitude de Fabiana Justus pega sua família de surpresa durante festa

A influenciadora digital Fabiana Justus teve uma atitude inesperada no último sábado, 18. Após alguns meses em isolamento desde a descoberta da leucemia, a famosa abriu uma exceção para prestigiar um evento em família.

Sem avisar ninguém, Fabiana e seu marido, Bruno D’Ancona, decidiram ir à festa de aniversário de Vicky, que é a irmã caçula dela. O evento aconteceu na fazenda da família no interior de São Paulo e teve o tema de A Pequena Sereia.

Fabiana chegou com máscara de proteção no rosto e cumprimentou apenas seus pais, Roberto Justus e Sacha, sua madrasta, Ana Paula Siebert, os irmãos, sobrinhos e suas filhas gêmeas, Sienna e Chiara. O momento emocionante foi registrado pelos fotógrafos do evento.

Nas redes sociais, ela contou sobre a decisão de ir ao evento. "E essa foi a surpresa! Viemos para a festa da Vicky! Ninguém sabia de nada (nem eu hahaha). A gente decidiu vir rapidinho, ficar ao ar livre, longe de todos, mas pelo menos ver a família e estar presente. Minha mãe ficou num mix de muito feliz de me ver com preocupação de eu não chegar muito perto de ninguém, mosquitos, etc”, contou.