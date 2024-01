Por que Fabiana Justus está isolada durante tratamento? Entenda o diagnóstico

Internada, Fabiana Justus desabafou sobre o afastamento de seus três filhos durante o tratamento de leucemia; entenda o motivo

Na noite da última quinta-feira, 25, Fabiana Justus revelou ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um câncer que se origina na medula óssea. Em seu desabafo, a influenciadora lamentou o afastamento dos filhos durante o tratamento. Entenda o motivo por trás da difícil decisão da filha de Roberto Justus em sua batalha contra a doença:

Mãe de três crianças, Fabiana contou que é difícil ficar distante de seus herdeiros, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que tem apenas cinco meses de vida, frutos do casamento com o empresário Bruno D'ancona: “O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar”, disse em seu relato.

Apesar da equipe médica da influenciadora ter autorizado algumas visitas, é necessário que ela mantenha o distanciamento durante, ao menos durante o primeiro mês de tratamento: "Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitar de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada", ela explicou.

Fabiana, que está internada desde que procurou ajuda médica, e já foi submetida às sessões de quimioterapia após o diagnóstico, contará apenas com um acompanhante no hospital para evitar riscos. A oncologista Mariana Oliveira, da Oncoclínicas São Paulo, alerta que a leucemia mieloide crônica eleva a propensão de contrair infecções.

"O corpo passa a dar sinais de que algo não vai bem e a baixa produção de células sanguíneas saudáveis faz com que haja anemia e infecções, por exemplo. A partir disso, o paciente pode apresentar fadiga, cansaço, palidez, dor de cabeça, falta de ar, tonturas, febre, desmaios e infecções frequentes”, Mariana lista alguns dos sistomas, assim como relatado por Fabiana, que teve febre e dores nas costas.

A oncologista ainda apontou que a Leucemia Mieloide Aguda é classificada como uma das formas mais agressivas da doença. Embora cause alterações rápidas no organismo, a identificação precoce é crucial: “A boa notícia é que durante a fase inicial da quimioterapia, a remissão da neoplasia pode chegar entre 50% a 85%”, Mariana destacou sobre o tratamento iniciado pela influenciadora.

Por fim, a especialista também comentou sobre as possíveis causas relacionadas. Segundo Mariana, a leucemia não é uma condição hereditária, mas sim com uma doença resultante de alterações genéticas adquiridas, as quais desencadeiam o desenvolvimento do câncer: "Não há como apontar causas exatas que permitam a prevenção para todos os indivíduos", a oncologista explica.

Roberto Justus fala sobre diagnóstico de Fabiana Justus:

O empresário e apresentador Roberto Justus deixou um recado carinhoso nas redes sociais para apoiar a filha Fabiana Justus, que publicou um vídeo sobre seu diagnóstico de leucemia. No registro, a empresária conta que procurou ajuda médica após sentir dores nas costas e febre. Após a internação, ela fez exames e descobriu a doença rapidamente.

Nos comentários do post dela, o pai coruja demonstrou o seu amor e carinho com a filha neste momento delicado da vida: "Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva!”, disse Roberto, que também comentou sobre o distanciamento durante o tratamento da filha.