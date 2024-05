Fabiana Justus 'peso' inusitado e fofo para praticar exercícios em casa

'Agachamento com 10kg', brincou Fabiana Justus ao postar vídeo fofo com filho, Luigi; a influenciadora compartilhou o momento nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 23, Fabiana Justus divertiu seus fãs ao mostrar que usou seu filho Luigi como "peso" para praticar exercícios em casa, em um novo vídeo publicado nas suas redes sociais. Nele, a empresária aparece fazendo agachamentos, enquanto segura o bebê no colo.

Na legenda do registro publicado nos stories do seu perfil do Instagram, a influenciadora escreveu: "Agachamento com 10kg!", adicionando um emoji de check e um coração ao lado. No vídeo, ainda é possível ver que a carioca estava em uma videochamada com uma personal trainer.

Vale lembrar que a filha do empresário Roberto Justus comemorou recentemente a retomada de sua rotina de atividade física recentemente e está voltando aos poucos e com bastante segurança, visto que está em tratamento contra câncer.

Após 50 dias do transplante de medula: "Voltei! Fiz aula online com minha personal e tô tão feliz e grata por ter conseguido! Meus médicos falaram que exercícios são super importantes para a minha recuperação", contou sobre os benefícios de fazer atividade física.

Ela deu mais detalhes sobre o momento celebrando a melhora: "Hoje é o D+ 50! Estamos na metade dos 100 dias! Respeitei meu corpo e esperei me sentir preparada pra voltar. De pensar que um mês e meio atrás eu estava numa cama de hospital sem conseguir fazer nada direito, com dor... e hoje tô fazendo exercício! Deus é maravilhoso e eu agradeço todos os dias".

