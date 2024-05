Roberto Justus se derrete ao falar da família e comenta festa de 15 anos de Rafaella

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus fala de paternidade, união familiar e comenta sobre a tão esperada festa de 15 anos de Rafaella

Roberto Justus (69) tem uma carreira brilhante como empresário, publicitário e apresentador. O sucesso profissional só não brilha mais que o quesito paternidade. Presente na vida dos cinco filhos, Justus conta, em entrevista à CARAS Brasil, que faz questão de preservar a união familiar e se derrete ao falar dos netinhos. Ele também comenta sobre os preparativos da festa de 15 anos de Rafaella Justus, programada para agosto, que está sendo bastante comentada nas redes sociais. “Vai ser linda”, garante.

O empresário confessa que ama estar em família: "Sou um pai muito presente. Para mim, a coisa mais importante da vida são os nossos filhos, a nossa família. É o nosso porto seguro. Amo estar com meus filhos! Sempre promovi, independentemente deles serem (...) tenho filhos de mães diferentes: o Ricardo e Fabiana, do primeiro casamento, a Luiza, do segundo. Depois, a Rafinha, que veio do meu quarto casamento e, por último, a Vicki. Então, meus cinco filhos para mim sempre foram extremamente importantes”.

E continua: “Estar presente na vida deles, ajudando eles, tentando sempre colocar bons exemplos para eles. Então, assim, promovendo. A gente faz jantares semanais, a gente viaja final de semana juntos, as datas comemorativas e sempre que eu posso, apesar dos mais velhos já terem casado e viver as suas próprias vidas, mesmo assim, faço questão de trazê-los sempre para perto”.

Justus se derrete ao falar dos netos. “Brinco que o neto é o filho só com bônus, sem ônus (risos), porque quem cuida deles na hora do problema são os pais e a gente está sempre no momento bom brincando com eles. Então, para mim, os netos são a extensão dos meus filhos. Família para mim é tudo e a presença dos meus filhos são os momentos que mais me completam”, diz.

Roberto Justus com os cinco filhos e os netinhos, curtindo em família - Reprodução/Instagram

ANIVERSÁRIO DA CAÇULA

No último sábado (18), a filha caçula de Justus, Vicky, fruto do atual casamento com a influenciadora digital Ana Paula Siebert (36), ganhou uma belíssima festa para comemorar seus 4 aninhos. “Esse momento de comemoração foi muito especial. A Ana Paula, ela se supera a cada ano, festas mais lindas”, ressalta.

O evento foi realizado em uma fazenda, em São Paulo. “O tema foi a Pequena Sereia. A gente caprichou demais, a Ana Paula caprichou demais. Os nossos fornecedores foram incríveis e a festa foi sensacional. E a gente ficou muito feliz com o resultado. E aí, para coroar aquele momento tão gostoso, num dia tão lindo, que fez um céu azul, um dia de calor, a gente recebeu a visita surpresa. A gente não sabia que a Fabiana ia aparecer. E ela apareceu pela primeira vez. Ela está em reclusão em casa”, conta.

Roberto Justus com a esposa Ana Paula Siebert e a caçula Vicky - Reprodução/Instagram

FABIANA JUSTUS

A influenciadora digital Fabiana Justus (37) está em tratamento contra a leucemia desde janeiro e, recentemente, se submeteu a um transplante de medula óssea. Ela só tem ido do hospital para casa desde a descoberta da doença, mas resolveu fazer essa surpresa para a família, já que a festa foi realizada a céu aberto e para poucos convidados. Por conta da baixa imunidade, ela não pode ter contato com muitas pessoas sem proteção, por isso usou máscaras.

“Ela não pode sair, por um período, por causa do transplante. Desde janeiro que ela não via os irmãos. Eu e a mãe tivemos a oportunidade de visitá-la, os médicos deixaram, mas também só duas vezes, eu vi a minha filha duas vezes em quase cinco meses. Então, foi uma emoção muito especial. Anunciei a chegada dela lá, quando ela chegou, as pessoas ficaram muito emocionadas e foi um momento que veio coroar esse dia tão bacana, o do aniversário da Vicky”, fala.

Justus fala também da importância de Fabiana relatar publicamente sua luta contra o câncer. “Acho que a Fabiana acabou contagiando o país inteiro com o caso dela. Ela é uma mulher extraordinária, batalhadora, lutadora. Não desiste de nada, cumpriu seu tratamento de uma forma exemplar e aí, graças a Deus, o resultado está sendo excelente e ela está caminhando para a cura total. Falta muito pouco, muitos cuidados ainda, mas caminhando superbem”, ressalta.

Roberto Justus acompanha de perto o tratamento da filha Fabiana - Reprodução/Instagram

15 ANOS DE RAFAELLA JUSTUS

A festa de 15 anos de Rafaella, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro (47) e Roberto Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

“Você sabe a importância que tem uma festa de 15 anos para as meninas, elas começam a entrar em uma idade mais madura, adolescência, em plena adolescência. Ela é uma menina muito inteligente, muito querida por todos, está superanimada com a festa dela”, diz.

“Nós vamos dar uma festa linda para ela como ela merece e a gente não vê a hora de chegar o momento da festa dela para poder dividir essa alegria com todos os amigos dela, com nossos amigos. E aí vamos preparar uma festa muito linda para ela, que vai ser no mês de agosto, apesar do aniversário dela ser em julho. Como é mês de férias, a festa fica mais para o final de agosto. Nós estamos muito animados”, finaliza.