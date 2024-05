Luana Piovani abre o jogo e fala sobre 'dedo podre' para homens: 'Indignos'

Atriz Luana Piovani abriu o coração em nova entrevista e fez desabafo sincero sobre a dificuldade de encontrar 'bons companheiros'

Luana Piovani abriu o jogo e falou seu suposto "dedo podre" para relacionamentos, em uma longa conversa com a revista Breeza. A atriz falou sobre o que espera de um companheiro e como vê os homens.

"Já também não digo mais dedo podre porque a gente vai se ressabatinando, né? Não é que você tem dedo podre, é que a maior parte dos homens hoje são absolutamente indignos. Infelizmente tá muito difícil você encontrar um cara que vá mesmo ser um companheiro, que vai ser um pai presente", lamentou Luana, que foi casada com Pedro Scooby, pai de seus três filhos, e namorou nomes como Dado Dollabella.

A atriz apontou que muitos homens tiram o prato da mesma e acham que estão "fazendo um p**a serviço. "Não é a gente que tem dedo podre, são os caras que não se responsabilizam pela missão deles. São os caras que não são éticos, são os caras que se acham os malandrões", apontou.

Luana lembrou que se interesse por homens mais jovens que ela, o que "diminui a maturidade". "Ru me acolho, eu me perdoo, e atualmente eu estou namorando um rapaz que é 15 anos mais jovem, mas ele tem uma alma super velha", afirmou. "É o meu maior namoro sem ser meu casamento, a gente tá quase há quatro anos juntos", explicou sobre a relação com Lucas Bittencourt.

Luana Piovani desabafa sobre divórcio com Scooby e revela motivo

Cinco anos após o divórcio com o surfista Pedro Scooby, a atriz Luana Piovani abriu o coração sobre o motivo da separação em suas redes sociais nesta sexta-feira, 17. Além de detalhar as razões do término, a apresentadora revelou que está se sentindo ‘abatida’ devido às batalhas judiciais que tem enfrentado com o ex-marido desde então.

Através de seu perfil no Instagram, Luana, que costuma ser bastante sincera e faz de sua vida pessoal um livro aberto, respondeu à pergunta de um seguidor sobre a separação: “Por que você e Scooby se separaram? Se gostavam tanto”, disse o admirador do casal. Sincera como sempre, a apresentadora compartilhou que era ‘casada e solo’. Além disso, Piovani incluiu uma imagem com a definição de seu ‘status’.