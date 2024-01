BBB 24: Beatriz reage ao ser chamada de 'biscoiteira': 'Tem um botão na sala'

Beatriz foi apontada como 'biscoteira' no BBB 24 por Lucas Henrique e rebateu a crítica do brother sobre sua personalidade

Clima tenso entre os brothers! Durante a noite desta segunda-feira, 15, os brothers do BBB 24, da Globo, participaram pela primeira vez da nova dinâmica da edição, nomeada de 'Sincerão' - substituta do clássico 'Jogo da Discórdia'.

Ao vivo, Tadeu Schmidt explicou que apenas o líder Lucas Henrique e os emparedados Davi, Beatriz e Lucas Pizane seguiriam até a área externa da casa para realizarem diretamente a atividade. Os demais brothers, porém, puderam assistir tudo pelo telão da sala.

No primeiro tema anunciado pelo apresentador do reality show, os jogadores precisaram apontar qual brother consideravam 'Biscoiteiro' até este momento. Lucas Henrique, então, colocou Beatriz no alvo e falou sobre a personalidade extrovertida da sister.

"Beatriz, nas festas, geralmente fica sempre lá na frente, não dá muito espaço para a gente acompanhar o show e curtir. Isso pode ser interpretado como VT", declarou ele. A vendedora, por sua vez, teve a oportunidade de responder o colega e não se calou.

"Adoro fazer VT. Primeiro, eu sou assim, tenho esse brilho, essa alegria, cheguei aqui pela minha história e pelo o que eu sou", disparou. Em seguida, a emparedada avisou ao brother que não se moldará para agradar ninguém. "Se você está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e saí", declarou ela, por fim.

Confira: