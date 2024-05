Ex-BBB Maycon revela que precisou vender moto para pagar contas: 'Passei perrengues'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maycon Cosmer, do BBB 24, desabafou sobre rigoroso contrato da Globo, que fez ele passar perrengue financeiro após deixar o reality

Maycon Cosmer, ex-participante do BBB 24, está em celebração desde que finalmente finalizou seu contrato com a TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, o primeiro eliminado do reality show relatou que precisou vender sua moto para conseguir pagar as contas de casa, já que não tinha mais emprego e não conseguia fechar parcerias publicitárias.

"Eu recebi [a notícia do fim do contrato] por mensagem de WhatsApp e segundos depois eu estava recebendo direct no Instagram", revela o ex-BBB, que explica que, apesar dos boatos envolvendo baixa demanda, ele garante que recebeu várias propostas de marcas famosas.

Segundo o cozinheiro, logo após sair da casa do BBB 24, ele recebeu muitas mensagens de empresas, mas todas elas foram podadas pela Globo. Animado com o surgimento das oportunidades, ele chegou a fazer dívidas pensando no retorno. "Tinha tanta demanda que eu vendi a minha moto com planos de comprar outra maior logo quando começasse a fazer as publis que apareciam", diz ele, que aproveitou a "boa maré" para fazer um investimento no trabalho de influencer.

"Comprei um celular pois o meu não estava em condições de uso para o que eu precisava, então quando os contratos não iam fechando nem comigo, nem com nenhum outro participante, eu me assustei e cheguei a passar por perrengues, sim, hoje já estabilizados afinal fui ajudado a lidar com as possibilidades que o contrato estava nos oferecendo", explica.

Durante o Carnaval, Maycon foi um dos poucos ex-BBBs desta edição que apareceu curtindo a festa no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi convidado por um camarote na sapucaí, o qual considerou uma conquista diante do rigoroso contrato com a Globo, que não deixava eles se associarem a nenhum tipo de marca.

"Fui um privilegiado de conseguir o camarote Mar na Sapucaí que não me pediu para posar divulgando marcar assim como foi no Carnaval das Artes que é do meu amigo, que sabia na nossa necessidade e me deixou estar lá como qualquer outro convidado sem precisar divulgar o evento", desabafou ele, que acabou vendo as oportunidades que poderiam ser dele indo para ex-BBBs de outras edições: "As grandes agências sabiam que não podíamos aparecer, estar em um evento de certa forma vc precisa fazer fotos com bebidas e os patrocinadores de tais eventos".