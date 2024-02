Esposa de ex-BBB Maycon rebate Thais Fersoza após confusão: 'Todos devem ser tratados com igualdade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Franciane de Souza, esposa do ex-BBB Maycon, voltou a criticar falta de igualdade nos bastidores do BBB 24

A postura de Thais Fersoza (39) à frente do Bate-papo BBB segue incomodando muita gente, principalmente a família de alguns participantes do BBB 24. Este foi o caso de Franciane de Souza, esposa do ex-BBB Maycon (36), primeiro eliminado do reality. Em entrevista à CARAS Brasil, ela voltou a afirmar que a apresentadora não lidou da mesma maneira com Camarotes e Pipocas.

"Acredito que seria essencial que durante o Bate Papo BBB, todos os participantes tenham a oportunidade de expressar seus pontos de vista de forma respeitosa e que seja garantido o lugar de fala de cada um. Isso não apenas promove a qualidade do programa, mas também contribui para um ambiente mais inclusivo para todos os envolvidos", disparou.

Na madrugada desta quarta-feira, 28, Franciane virou destaque nas redes sociais após compartilhar um texto criticando Thais. Isso porque a apresentadora teve uma postura "branda" durante a entrevista com Rodriguinho, o que não aconteceu com os outros eliminados como o próprio Maycon, Nizam, Vinícius e Deniziane. "Minha preocupação não está especificamente relacionada ao Rodriguinho, mas sim à importância de ter espaço para se expressar", diz.

Leia também: BBB 24: Rodriguinho faz Globo ser detonada e público decreta o fim do Camarote

Em meio à repercussão negativa da entrevista, Thais chegou a responder os comentários e afirmou que o programa conta com um roteiro a ser seguido. Além disso, alguns detalhes mudam de uma edição para outra e ela não tem controle do que acaba acontecendo na atração.

Mas apesar da retratação da famosa, Franciane segue tendo a mesma opinião e acredita que os participantes não são tratados da mesma maneira nos bastidores do BBB 24. Para ela, é importante que se exercite a empatia e a igualdade com todas as pessoas, independente de quem seja.

"Mesmo que tente justificar que segue um roteiro, acredito que todos devem ser tratados com igualdade. A empatia é uma qualidade intrínseca que reflete a essência de cada pessoa", dispara a catarinense.