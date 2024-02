Esposa do ex-BBB Maycon alfineta Thais Fersoza: ‘Ainda sofremos’

Esposa de Maycon, o primeiro eliminado do BBB 24, faz crítica para Thais Fersoza nas redes sociais: ‘Sua atitude o humilhou’

Esposa de Maycon, que foi o primeiro eliminado do BBB 24, da Globo, Franciane de Souza fez um post nas redes sociais para criticar a postura da apresentadora Thais Fersoza, que comanda o Bate-papo com o eliminado. Ela alfinetou a comunicadora ao comparar a postura dela na entrevista com o seu marido e também com Rodriguinho, que foi o eliminado da semana.

Ela contou que ainda sofre ao lembrar o que Fersoza disse para o seu marido e pediu mais empatia. “Thais Fersoza, recentemente, ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo, Tia da Merenda. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. Espero que, na próxima vida, todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua. Não falo apenas pela eliminação do Rodriguinho, mas também pelo fato de ver meu esposo sendo humilhado, sabendo que sua atitude o humilhou e afetou suas emoções profundamente”, disse ela.

E completou: “Ainda sofremos com suas palavras, que deram voz a pessoas que não assistiram ao vídeo na íntegra. Se tivesse visto o vídeo completo, entenderia que não era o caso de humilhar meu esposo daquela forma. No entanto, a vida segue, e eu sou apenas uma pessoa anônima, sem fama. Então, como esperar empatia? Ver alguém ser chutado e humilhado em rede nacional é difícil de entender”.

Por fim, ela falou sobre sua decisão de se expressar na internet. “Falei, não aguentei! É meu marido, ver ele sofrer faz com que eu sofra também. Palavras matam! Palavras ferem, o jogo acabou, mas palavras ferem e não é pouco!”, escreveu.

Climão no Mais Você

Na manhã desta sexta-feira, 12, o ex-BBB Maycon participou do quadro de entrevista com o eliminado do BBB 24 no programa Mais Você, da Globo. Porém, um momento de climão viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos telespectadores e foi protagonizado por Maycon e o repórter Fabricio Battaglini, que é o substituto de Ana Maria Braga.

O momento aconteceu quando Battaglini questionou Maycon sobre a suposta rivalidade com Yasmin Brunet no reality show. “Acho que a Yasmin foi a sua grande rival nesse período, não foi?”, disse ele. Porém, o ex-BBB rebateu, deixando um climão no ar. “Uma percepção sua Fabricio, desculpa, eu não vi dessa forma. E não tinha rivais, tinha futuros amigos. 24 possibilidades diferentes de amigos lá dentro, vi todos dessa forma. Eu criei uma rivalidade com o Davi, talvez, quando eu fui levar água a ele e ele verbalizou uma série de coisas para mim”, afirmou.

Por sua vez, Fabricio também respondeu. “Percepção minha e de muita gente. Não foi só minha não, viu rapaz”, afirmou. Então, Maycon voltou a opinar. “Entre o que eu falo e o que as pessoas entendem existe um oceano. Nesse oceano, cada um está num barco diferente. Não tenho como entrar na mente das pessoas e fala para elas o que exatamente eu já vi da vida para que elas entendam o que eu quero dizer sobre aquilo. É uma percepção que as pessoas têm do jogo”, declarou.