BBB 24: Climão ao vivo no Mais Você entre Maycon e repórter chama a atenção

Maycon e o repórter Fabricio Battaglini, que é o substituto de Ana Maria Braga, protagonizaram climão durante a entrevista com o eliminado do BBB 24

Na manhã desta sexta-feira, 12, o ex-BBB Maycon participou do quadro de entrevista com o eliminado do BBB 24 no programa Mais Você, da Globo. Porém, um momento de climão viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos telespectadores e foi protagonizado por Maycon e o repórter Fabricio Battaglini, que é o substituto de Ana Maria Braga.

O momento aconteceu quando Battaglini questionou Maycon sobre a suposta rivalidade com Yasmin Brunet no reality show. “Acho que a Yasmin foi a sua grande rival nesse período, não foi?”, disse ele. Porém, o ex-BBB rebateu, deixando um climão no ar. “Uma percepção sua Fabricio, desculpa, eu não vi dessa forma. E não tinha rivais, tinha futuros amigos. 24 possibilidades diferentes de amigos lá dentro, vi todos dessa forma. Eu criei uma rivalidade com o Davi, talvez, quando eu fui levar água a ele e ele verbalizou uma série de coisas para mim”, afirmou.

Por sua vez, Fabricio também respondeu. “Percepção minha e de muita gente. Não foi só minha não, viu rapaz”, afirmou. Então, Maycon voltou a opinar. “Entre o que eu falo e o que as pessoas entendem existe um oceano. Nesse oceano, cada um está num barco diferente. Não tenho como entrar na mente das pessoas e fala para elas o que exatamente eu já vi da vida para que elas entendam o que eu quero dizer sobre aquilo. É uma percepção que as pessoas têm do jogo”, declarou.

Maycon explica comentário sobre Vinicius

Em outro trecho do programa Mais Você, Maycon também comentou sobre o seu comentário à respeito da perna do atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, que foi apontado como pejorativo na época. “Eu queria que todo mundo visse o programa que eu assisti. Não assistem 24 horas, a câmera não está 100% na gente. O Vinicius põe a situação do que aconteceu com a perna dele de uma forma muito leve, e ele é o primeiro ser humano a chamar a perna dele de ‘cotinho’. Quem disse isso primeiro foi ele, não eu”, afirmou ele.

E completou: “Está sendo colocado de uma forma que não foi aquilo. Não percebi desconforto com o Vini, de forma nenhuma. Ele mesmo se zoa e brinca com essa situação. Eu e o Vini estávamos muito entrelaçados no game, eu estava sempre procurando ele para falar sobre jogo. Ele foi uma das únicas pessoas que, quando eu vi que vazou, queria ser aliado”.