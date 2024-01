BBB 24: Thais Fersoza recorda fala de Maycon sobre roupas de Yasmin: 'Pode usar o que quiser'

Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon participou do 'Bate-Papo' e explicou comentários sobre roupas transparentes de Yasmin Brunet

Primeiro eliminado do BBB 24, da Globo, Maycon participou do 'Bate-Papo BBB' na madrugada desta sexta-feira, 12, para falar um pouco sobre sua breve passagem na casa mais vigiada do país. Ao longo do programa, o ex-brother assistiu trechos onde falava sobre as roupas transparentes de Yasmin Brunet.

Nos últimos dias, ele havia relatado para Wanessa Camargoque tinha receio de se aproximar da modelo por suas vestimentas. A apresentadora Thais Fersoza aproveitou a ocasião para defender o direito de mulheres se vestirem como quiserem.

"Sim, ela é um mulherão. Ela é maravilhosa e ela pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que ela quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela", declarou a esposa de Michel Teló.

Em seguida, a apresentadora do 'Bate-Papo BBB' reforçou que todos devem respeitar o próximo, independente da roupa que esteja usando. "Ela não tem que se preocupar com o que ela tá usando porque isso vai atingir você de uma maneira, isso é respeito. Tem que ter com todos. Não é você, não sou eu, o Ed [Gama], que vai ditar o que outra pessoa vai usar. É respeito", disse.

Maycon, por sua vez, tentou explicar suas falas dentro do reality show sobre Yasmin Brunet. "Eu não falei isso de 'você não vai usar, você não pode'. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia... Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente", relatou ele.

Confira a conversa entre Thais Fersoza e Maycon no 'Bate-Papo BBB':