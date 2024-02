BBB 24: Rodriguinho faz Globo ser detonada e público decreta o fim do Camarote

Atitude da TV Globo após a eliminação de Rodriguinho do BBB 24 rendeu críticas e confirma proteção da emissora com famosos no reality

A eliminação de Rodriguinho (46) do BBB 24 na noite desta terça-feira, 27, determinou que o público do programa não está mais interessado em ver famosos confinados dentro do reality. A confirmação veio logo em seguida, quando o artista foi entrevistado por Thais Fersoza (39) no Bate-Papo BBB, onde ela deixou claro que a emissora não está tão a fim de repercutir polêmicas e colaborar com críticas.

Visto com o vilão da temporada, Rodriguinho fez comentários machistas, xenofóbicos e até mesmo ameaçou agredir os colegas. Nas redes sociais, o pagodeiro foi detonado por suas atitudes consideradas inapropriadas, principalmente por ser um artista tão conhecido como ele.

Mas apesar de tantos feitos questionáveis dentro do jogo, nada chegou a ser exibido da maneira que impactou os telespectadores, que acabaram descobrindo tudo de maneira alternativa. No dia da eliminação do cantor, a produção do programa optou por amenizar as críticas e exaltar os acertos através de um VT humanizado.

Já em seu discurso de eliminação, Tadeu Schimdt corroborou e passou a mão na cabeça de Rodriguinho. Nada de puxão de orelha, mas, sim, exaltação a seu lado "engraçado", dando a entender que o público se divertiu com sua participação. O que definitivamente não aconteceu.

A gota d'agua veio justamente no Bate-Papo BBB, quanto o artista foi recebido de tapete vermelho por Ed Gama e Thais Ferçosa. Antes criticada por seu tom um pouco a cima do esperado, desta vez ela surgiu apática e apenas fazendo perguntas óbvias, sem apontar o que, de fato, fez Rodriguinho receber quase 80% dos votos do público.

As críticas dos internautas mostram que a participação de famosos no programa não são mais interessantes, justamente pelo tratamento diferenciado que a Globo tem dado para cada um deles em comparação aos anônimos. Enquanto Rodriguinho foi altamente elogiado e recebido com carinho, Deniziane, na última semana, deu uma entrevista aos prantos para os mesmos apresentadores.

Apreensiva com o julgamento do público, ela chorou ao ser induzida ao acreditar que o relacionamento com Matheus a fez ser eliminada. Mesmo diante dos fatos, tudo levou a crer que ela era a mais odidada da temporada e maldosa com suas atitudes no jogo, sendo que sua participação foi pautada exatamente pelo excesso de bondade.

Apesar do BBB 24 estar sendo uma temporada animadora e com participantes carismáticos, ela tem servido para mostrar que a Globo não deveria chamar mais celebridades para entrar na atração. Estar em um reality show rodeado de câmeras é um risco e não dá para mensurar a repercussão de certas atitude de seus participantes. No entanto, diante de tantos erros, não há como se esconder tudo. É necessário ser fiel e respeitar parte de sua audiência.