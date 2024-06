Wanessa Camargo se pronuncia após expulsar 'fã' de seu show: 'Não aceito'

A cantora Wanessa Camargo precisou interromper a apresentação para pedir expulsão de uma pessoa da plateia; artista explicou a decisão

A cantora Wanessa Camargo enfrentou uma situação desagradável durante seu show na 8ª parada LGBTQIAPN+ de Frutal, interior de Minas Gerais. Durante sua participação no evento, a artista precisou pausar a apresentação para pedir a expulsão de um 'fã'.

De acordo com Wanessa, a pessoa em questão fazia ‘gestos obscenos’ enquanto acompanhava o espetáculo da plateia. "Você não pode vir no show e fazer isso. Você está desrespeitando todo mundo que está aqui com amor, no dia do Orgulho, no dia que a gente está aqui celebrando. Não saia da sua casa se você não quer estar [aqui], não perca o seu tempo. Vai pra casa", declarou a famosa na ocasião, pedindo para que sua equipe cuidasse da situação.

Após o show, a ex-participante do BBB 24, da Globo, se pronunciou a respeito do assunto nas redes sociais e explicou sua decisão. "Situações desagradáveis são raras, mas às vezes acontecem. Eu já tive que lidar com isso em outros shows, desde o começo da minha carreira. Acho que todo artista passa por isso e a gente tem que ter muita sanidade para lidar, principalmente quando começa a atrapalhar o público que também está assistindo o show", declarou.

"Hoje aconteceu uma situação desagradável. Uma pessoa foi no show e começou a fazer gestos obscenos, atrapalhando não só a mim, meus músicos e meus bailarinos, mas também as pessoas que estavam assistindo. Então, infelizmente eu tive que pedir para que essa pessoa fosse retirada do meu show para que a gente pudesse continuar fazendo uma festa de celebração de amor", esclareceu Wanessa Camargo.

Em seguida, a cantora frisou que jamais aceitará atitudes como a do espectador em nenhuma apresentação. "Eu não aceito que em um lugar tão importante, que é a parada LGBTQIAPN+, a gente aceite esse tipo de ódio. Não cabe. Nos meus shows vai ser sempre assim, sempre foi assim. Eu não permito qualquer lugar diferente de amor, de alegria, de celebração. Não pode uma pessoa que não está bem atrapalhar toda uma galera que está ali conectada junto para celebrar", concluiu ela.

a wanessa camargo botando hater pra correr na parada do orgulho pic.twitter.com/QVo2jKC4tQ — laura vai Brasil 🇧🇷 (@barroslauras) June 17, 2024

Wanessa Camargo desabafa sobre bulimia

A cantora Wanessa Camargo relembrou a época em que teve problemas com a alimentação graças a pressão da fama. A mudança em sua relação com a comida começou durante a gravidez de seu primeiro filho. As cicatrizes desse período ainda a acompanham, mas poderiam ter sido ainda mais graves se ela não tivesse tomado a decisão de buscar tratamento.

"Existia uma pressão do mercado com cantoras adolescentes, exigiam a entrega de um corpo perfeito. Infelizmente, fui para esse caminho. Hoje, adolescentes estão com mais distúrbios do que naquela época. Eu sentia a pressão de ficar magra na capa da revista, agora todos sentem a pressão das redes sociais", iniciou ela em entrevista ao portal Extra; confira mais detalhes!