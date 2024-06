Wanessa Camargo desabafa e diz que bulimia lhe deixou marcas: "Prejudicar"

A cantora Wanessa Camargo relembrou a época em que teve problemas com a alimentação graças a pressão da fama e contou que a bulimia lhe deixou marcas

A cantora Wanessa Camargo relembrou a época em que teve problemas com a alimentação graças a pressão da fama. A mudança em sua relação com a comida começou durante a gravidez de seu primeiro filho. As cicatrizes desse período ainda a acompanham, mas poderiam ter sido ainda mais graves se ela não tivesse tomado a decisão de buscar tratamento.

"Existia uma pressão do mercado com cantoras adolescentes, exigiam a entrega de um corpo perfeito. Infelizmente, fui para esse caminho. Hoje, adolescentes estão com mais distúrbios do que naquela época. Eu sentia a pressão de ficar magra na capa da revista, agora todos sentem a pressão das redes sociais", iniciou ela em entrevista ao portal Extra.

"A bulimia me deixou marcas. Tenho refluxo, por exemplo. Fui machucando minha garganta, e isso poderia prejudicar para sempre meu canto, que é o que mais amo fazer. Na terapia veio esse alerta. Mais tarde, com a primeira gravidez, eu tive outra mudança de pensamento: vou querer emagrecer logo esses quilos ou ter saúde para amamentar meu filho e fornecer todos os nutrientes de que ele precisa? Claro que foi a segunda opção", complementou.

Apesar de estar curada, Wanessa ressalta que é preciso ficar alerta. "Estou recuperada, mas foram muitos anos de luta. Com distúrbios alimentares você tem que ficar vigilante o resto da vida. Ter virado vegana me ajudou também. Mudou minha relação com a comida. Como muito mais, sou perfeitamente saudável e vivo em equilíbrio", disse.

Participar do BBB 24 lhe ajudou com outras inseguranças

Por conta do tratamento, a maneira como Wanessa se enxerga no espelho melhorou bastante. Isso não quer dizer que ela não tenha outras inseguranças. Participar do Big Brother Brasil 24, por exemplo, contribuiu para que ela superasse outros desafios pessoais.

"Foi maravilhoso, e isso me libertou profundamente. No início, eu só tomava banho de maiô, por insegurança, mas é impossível lavar as partes íntimas assim. E aí vi todas as minhas colegas tão livres com os corpos, que fui tirando a “noia” da minha cabeça. Passei a aceitar minhas celulites, meu melasma, as espinhas, as marcas de expressão que estão aparecendo", refletiu.