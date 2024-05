Wanessa Camargo revela que sofreu bulimia durante comparações com Sandy

Wanessa Camargo relembra momento delicado de sua vida, quando foi comparada com Sandy e desenvolveu problemas com a alimentação

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao relembrar que teve problemas com a alimentação quando era comparada com a cantora Sandy durante o início da carreira musical. Ela contou que teve bulimia e outras questões que afetaram a sua imagem pessoal por causa das críticas ao seu corpo e comparações.

"Tive bulimia, anorexia. Então esse lance [de imagem] me afetou. Comia só pra dar uma enganada. Eu sempre fui uma pessoa com coxa grossa, que gosta de comer. Lembro de uma manchete que dizia: 'Gordurinha a mais, cantoria de menos. A galera criticando meu corpo'", disse ela ao site G1.

E completou sobre as comparações: "É meio nebuloso isso pra mim. Criou-se a menina rebelde e a menina comportada. Ficou essa imagem toda. E musicalmente, a voz da Sandy é completamente diferente do meu timbre. As pessoas diziam que eu queria imitar ela. Nunca foi minha intenção imitá-la. Não tem como, ela é única. Só queria mostrar que eu era única também, do meu jeitinho. Não quero ser igual, quero me inspirar. A Sandy é uma das pessoas mais incríveis que conheço. De ser humano, caráter, talento, sou fã".

Além disso, Wanessa comentou sobre a sua vida após participar do BBB 24. "Sai do 'BBB' e, obviamente, a gente vai entrando no planeta terra. E já sei que a gente tá numa era de fake news absurda e perigosa, de muito hate, crítica, e vivo essas críticas há 20 poucos anos de carreira, tô vacinada. E quando saí do programa, quando me deparo com todos os enredos e vídeos que vi que foram cortados e deturpados, eu precisava falar da minha maneira", disse ela, e refletiu: "Foi um ano que parece que passei por um furacão, minha casa voou... isso tudo vai virar um material muito rico se eu realmente fizer uma imersão".