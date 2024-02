Sofia Vergara impressiona ao exibir detalhes de sua mansão luxuosa

Avaliada em R$ 129 milhões e com mais de 17 mil metros quadrados, a casa de Sofia Vergara está localizada em Beverly Park, Los Angeles

Sofia Vergara abriu as portas de sua luxuosa mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos. A estrela da série Griselda revelou seus ambientes preferidos do imóvel e compartilhou detalhes dos cômodos da casa, que já pertenceu ao ex-jogador de beisebol Barry Bonds.

O ambiente possui 17 mil metros quadrados e conta com seis quartos, 10 banheiros, um sobrado anexado para as visitas, piscina e uma sala de cinema, tudo decorado com itens de diversos países. Em entrevista à Architectural Digest, a atriz disse que trabalhou ao lado da designer Ohara Davies-Gaetano para deixar a residência "acolhedora e confortável, um lugar onde as pessoas pudessem curtir e relaxar". Ela ainda compartilhou que o que mais chamou sua atenção quando conheceu a mansão foi a paisagem que cada compartimento oferecia e os arcos no telhado. "Parecia um castelo da Transilvânia".

Sofia contou que seguia Ohara no Instagram e entrou em contato com a designer quando comprou a casa. "Liguei para ela, nos demos bem e me apaixonei pelas ideias. Quando entreguei a ela minha pasta de inspirações, percebi que a maioria das imagens era dela", disse. A profissional também detalhou os desejos de Vergara no início do projeto. "Sofia articulou uma visão clara para o projeto. Ela queria uma casa que parecesse etérea, mas sólida, algo fresco, limpo e brilhante, com muitas antiguidades de excelência e que adicionassem pátina e calor à arquitetura".

Sala de Estar de Sofia Vergara. Foto: Reprodução / YouTube Architectural Digest

Além dos diversos itens de antiguidades da Suécia, Espanha, França e Itália, elas decoraram a sala de estar com uma lareira francesa de calcário do século XVIII e uma obra rara de Botero, artista já falecido. A atriz também contou sobre a escolha das cores da residência. "Se dependesse de mim, tudo seria monocromático. Não gosto de cores loucas e realmente não gosto de tons pastéis - eles me lembram o cenário da sitcom Supergatas".

Citando suas raízes sul-americanas, Sofía avançou para a cozinha. "Claro, outro cômodo importante é a cozinha. Eu sou latina e adoramos nos entreter com muita comida e muitos amigos. Estamos sempre aqui, é difícil de tirar as pessoas da cozinha". A estrela ainda revelou que não quer aprender a cozinhar tão cedo, embora mantenha um luxuoso fogão francês no cômodo.

Vergara contou que aproveita a casa para se divertir com seus amigos e familiares. "Eu amo fazer decorações de festas, preparar lindas mesas e ver as pessoas curtindo minha casa. Meus amigos da Colômbia encontram qualquer desculpa para me visitar. Há algo neste lugar que faz os hóspedes quererem ficar. É especial. Eu ainda acordo todos os dias pensando: não acredito que esta é a minha vida" , afirmou.

Sofia também mostrou detalhes de seu quarto, o banheiro com uma linda vista para o jardim e a área externa, elaborada pelo paisagista e negociante de antiguidades, Stephen Block, do Inner Gardens de Los Angeles. Por fim, a famosa mostrou seu closet, cheio de looks, bolsas e sapatos de grife. Ela compartilhou dois retratos mantidos no cômodo: um com a foto dela na adolescência, e outro de um irmão e um primo já falecidos.

Área externa da casa de Sofia Vergara. Foto: Reprodução / YouTube Architectural Digest

Quarto de Sofia Vergara. Foto: Reprodução / YouTube Architectural Digest

Closet de Sofia Vergara. Foto: Reprodução / YouTube Architectural Digest

A mansão foi construída em 1999 e já pertenceu ao ex-jogador de beisebol Barry Bonds. Atualmente, é avaliada em cerca de R$ 129 milhões. Sofia comprou a casa no ano de 2020, quando ainda estava casada com o ator Joe Manganiello. Eles estão divorciados desde o ano passado.