Por que Sofía Vergara e Joe Manganiello se separaram? Confira motivo chocante

Após sete anos de casamento, os atores Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciaram sua separação; saiba o motivo que provocou o término!

Na última segunda-feira, 17, os atores Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciaram o fim de seu casamento após 7 anos juntos. Após rumores de crise no relacionamento, o casal comunicou o divórcio através do site Page Six.

Embora o motivo da separação não tenha sido declarado pelos atores, um amigo do casal revelou ao jornal britânico Daily Mail o motivo que impactou a relação entre Sofía e Joe. Segundo a fonte, os dois seguiam estilos de vida diferentes e isso foi o suficiente para desbalancear a relação.

Enquanto Sofía tinha o costume de consumir bebidas alcoólicas, Joe estava batalhando contra o vício em álcool, sendo que ele está sóbrio há 21 anos. "É claro que o fato de Sofia não estar sóbria teve um impacto em seu casamento", declarou a fonte.

Ele também declarou que o ator estava ciente dos riscos de entrar em um relacionamento com a estrela de Modern Family. "Ele foi avisado sobre isso quando começou a namorar com ela e novamente antes de se casar com ela. Ele não achava que iria mudá-la, mas também não pensava nas implicações que isso poderia ter no casamento deles". Uma segunda fonte procurada pelo Daily Mail afirmou que Vergara "não poderia ser mais a favor" da sobriedade do ex-marido.

Vale lembrar que o término de Sofía e Joe foi amigável. Em sua declaração oficial, o casal expressou que tudo ocorreu de forma tranquila e sem polêmicas. "Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas", disse o comunicado.

O relacionamento de Sofía Vergara e Joe Manganiello

Sofía Vergara e Joe Manganiello começaram a namorar em agosto de 2014 e acabaram se casando um ano depois, em novembro de 2015, em uma grande cerimônia realizada na Flórida para mais de 400 convidados.

Os boatos do fim da união se iniciaram em torno do aniversário de 51 anos de Vergara, que celebrou a data em viagem na Itália, mas sem nenhum sinal do marido. Os fãs da atriz questionaram a ausência de Joe, que por sua vez não deixou de parabenizar a ex-esposa por seu aniversário.

Contudo, a homenagem foi considerada "fria" pelo público, uma vez que o ator apostou em uma legenda simples para a publicação. "Feliz aniversário, Sofía!", escreveu Joe. Isso somente intensificou os rumores de divórcio, confirmados na última segunda-feira, 17.