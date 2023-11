Abatida, Mariana Rios relembra trajetória humilde e emociona: 'Não tinha condição'

Após ter casa assaltada e pertences levados, Mariana Rios relembra passado com dificuldades e faz desabafo

A atriz e apresentadora Mariana Rios fez um desabafo após ter tido sua casa assaltada em São Paulo. Depois de anos de trabalho, a famosa viu seus pertences serem levados e apareceu nitidamente abatida lamentando a situação nesta segunda-feira, 30.

Em sua rede social, ela publicou um vídeo relembrando sua trajetória com início bastante humilde no Rio de Janeiro. Antes de conseguir entrar para o mundo da televisão, a artista vendia bombons pela cidade e não tinha TV onde morava.

Mariana Rios então contou um dos episódios marcantes em sua trajetória. "Quando eu saí da casa dos meu pais e me mudei pro Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos, lembro que fiquei durante muitos anos sem televisão porque eu não tinha condição de comprar uma, nessa época eu vendia bombons, pra cima e pra baixo e com aquele dinheiro eu me mantinha na cidade e eu lembro que consegui um emprego extra, de panfletagem, e aí com o dinheiro dos bombons e do panfleto eu consegui dar entrada na minha televisão e consegui parcelar o resto", falou.

Ao receber o objeto em casa, a atriz na época não pagou o entregador para instalar o eletrônico e resolveu realizar o serviço com um amigo. Contudo, por não terem experiência, a TV caiu no chão e quebrou sem ao menos ser usada.

"Eu fiquei muito triste, eu chorei muito, muito, liguei pro meu pai e pra minha mãe… porque eu pensava que eu ainda tinha 12 meses pra pagar uma televisão... Lembro que meu pai ficou calado por um minuto e disse: 'filha, não chora, porque você ainda vai trabalhar bastante, vai conquistar todas as coisas que você deseja...' E ele me falou uma frase que ficou na minha memória: 'nada de mal aconteceu com você, isso é apenas um objeto que se foi'", relembrou emocionada.

Em seguida, ela falou sobre ter tido suas coisas roubadas nos últimos dias. "Isso não dá o direito de ninguém roubar de você o que você conquistou, levar, furtar, isso não dá o direito de fazer isso, só eu sei o valor financeiro e sentimental de cada objeto, isso aconteceu comigo há dois dias, não é uma experiência legal você visualizar imagem de pessoas invadindo a sua casa, tirando tudo do lugar e deixando essa energia no local e tirando de você aquilo que você demorou anos e anos pra conquistar, mas eu agradeço porque eu sei que sou protegida, e eu não estava lá nesse momento, o que a gente leva dessa vida é somente a nossa evolução espiritual, aquilo que é material fica, só que uma coisa certeza nada passa desapercebido aos olhos daquele lá de cima e que não dorme", finalizou.

Veja o desabafo completo de Mariana Rios:

O assalto na casa de Mariana Rios

Neste domingo, 29, Mariana Rios foi às suas redes sociais relatar que sua casa em São Paulo foi assaltada. A apresentadora comentou em seu Instagram que os bandidoss levaram joias, bolsas, sapatos e diversos artigos de luxo.

Felizmente, a atriz não estava em casa no momento, porém pareceu bem abalada nas mensagens. Mariana pediu a ajuda de seus seguidores para tentar recuperar alguns itens, que talvez possam ser vendidos pelos assaltantes pela internet.

“Atenção! Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem a tarde. Eles entraram num momento que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas”, começou anunciando a famosa por meio dos stories.