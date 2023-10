Mariana Rios relata assalto a sua casa em São Paulo: “Trauma”

A atriz e apresentadora Mariana Rios revelou que sua casa em São Paulo foi assaltada e ainda pediu ajuda de seus seguidores

Neste domingo, 29, Mariana Rios foi às suas redes sociais relatar que sua casa em São Paulo foi assaltada. A apresentadora comentou em seu Instagram que os assaltantes levaram joias, bolsas, sapatos e diversos artigos de luxo.

Felizmente, a atriz não estava em casa no momento do assalto, porém pareceu bem abalada nas mensagens. Mariana pediu a ajuda de seus seguidores para tentar recuperar alguns itens, que talvez possam ser vendidos pelos assaltantes pela internet.

“Atenção! Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem a tarde. Eles entraram num momento que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas”, começou anunciando a famosa por meio dos stories.

Mariana revelou que já procurou a polícia: “A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso”. Foi então que a atriz fez um pedido aos seguidores: “Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas: Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada”. “Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já, agradeço!”, ainda disse a famosa.

“Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior”, comentou a apresentadora do programa “Ilha Record”.

Após essas mensagens, Mariana compartilhou diversas fotos de bolsas e joias das marcas de grife que havia citado para seus seguidores. Ela procurou imagens da internet que são modelos iguais aos que ela possuía em casa e foram levados pelos assaltantes.

“Essas são as peças que eu consigo achar foto na internet, o restante são exclusivas e não encontro imagem! De qualquer forma, já agradeço a atenção e ajuda através de mensagens por aqui”, finalizou Mariana.

Reprodução: Instagram

Susto!

Quem também levou um susto parecido recentemente foi o casal Lore Improta e Léo Santana. O cantor e a dançarina estavam em uma viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos, e tiveram o carro roubado. As janelas do veículo foram quebradas. Felizmente, o casal estava jantando em um restaurante na hora em que o crime ocorreu.

"A gente pensa que está saindo do Brasil é está indo para um lugar seguro, mas não está mais dessa maneira (...) Quando a gente pousou aqui na segunda-feira, eu até perguntei sobre esses furtos e falaram que em Vegas não estava acontecendo isso. Mas, quando saímos do restaurante, vimos que os vidros estavam quebrado", desabafou Lore.