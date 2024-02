BBB 24: GENTE! Wanessa Camargo muda de opinião sobre Davi: ‘Retiro o que disse’

Mudou de ideia?! Wanessa Camargo desiste de falar que Davi seria manipulador no BBB 24 e assume que errou

Depois de ter uma conversa com Davi durante a madrugada desta sexta-feira, 2, a cantora Wanessa Camargo mudou de ideia sobre o rapaz no BBB 24. Depois de tirar um cochilo no quarto, ela conversou com Juninho e admitiu que exagerou em sua reação ao dar adjetivos sobre a personalidade de Davi.

Ela revelou que mudou de opinião sobre a personalidade do rapaz. "A gente tem que reconhecer quando erra também. Eu fiz uma avaliação que acho que exagerei, não justificando, mas talvez por ter coisas parecidas com o que eu vivi lá fora. Eu retiro o que eu disse de manipulação, de gente manipuladora, retiro", disse ela.

"Eu acho que tem imaturidade, às vezes, tem um cara que ainda é um menino. Tem um desespero de jogo? Tem. Mas aquele cara com maldade, manipulação que eu falei? Não senti, conversei sobre coisas, eu falei para ele, 'eu vi maldade nisso aqui', expliquei. Só se ele for o melhor ator do mundo", completou.

Então, a cantora comentou sobre a conversa que teve com Davi. "Acho que ele se atrapalhar, não estou dizendo que ele não seja difícil de convivência. Sobre o jogo dele, coisas que ele faz para jogo, eu não falei. Falei com ele sobre as coisas que me machucaram aqui e mais sérias, tipo gritar, ou eu ter medo de falar com ele. A maldade da coisa que ele falou para a Yasmin, então eu falei sobre coisas que são mais sérias", afirmou.

Por fim, Wanessa contou qual será a sua postura. "Sobre as coisas mais sérias, inclusive, que eu entrei em pilha e coloquei pilha, eu vou falar para cada um que eu chamei ele de manipulador e falar 'gente, retiro, não acho que é o caso. Peço desculpas'", comentou.

Wanessa Camargo prevê cancelamento

Em conversa com alguns participantes do BBB 24 nesta quinta-feira, 1º, Wanessa Camargo contou que acredita que está cancelada fora do reality da TV Globo. Ela chegou a essa conclusão por causa de uma situação que aconteceu durante o show de Gloria Groove, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Sentada perto da piscina, a cantora disse para Marcus que na equipe de Gloria tinha três pessoas que também trabalham com ela, e durante a apresentação nenhum deles olhou para ela. "A Monique me ligou no meu aniversário, eu tenho intimidade com a Monique, e ela não olhou na minha cara", revelou a artista.

E completou: "Eu fiquei olhando e ela não fez nada, não fez um bico, nada. Como se não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria", reforçou ela.