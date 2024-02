BBB 24: Wanessa diz como Davi lhe gerou 'gatilhos' ao falar sobre carreira

Em conversa com Davi, Wanessa diz que brother lhe deu 'gatilhos' ao falar sobre carreira de Yasmin Brunet; cantora mudou de postura e pediu desculpas

Após vários atritos com Davi, a cantora Wanessa Camargo mudou de postura e surpreendeu nesta sexta-feira, 02, ao ter uma conversa com o motorista de aplicativo, pedindo até desculpas para ele depois de vários estranhamentos.

Durante o bate-papo na área externa da casa, a herdeira de Zezé Di Camago e Zilu Camargo comentou como o brother lhe gerou "gatilhos", os quais ela tanto fala dentro do reality com seus aliados. Segundo ela, Davi lhe despertou esses "medos" ao falar sobre a carreira de Yasmin Brunet.

"Mal conhece, não sabe como ela reagiria e veio dar esse conselho. Achei muito ruim, extremamente irresponsável, maldoso. Eu sei como ela ficou depois", iniciou ela. "Bateu em mim porque eu também sou pública. Não sei se é o desespero, a vontade de fazer as coisas acontecerem... Cuidado, até porque você não o poder de saber o que está acontecendo lá fora", declarou.

Wanessa então prosseguiu alertando: "Você não tem a informação lá de fora, é uma presunção sua de um gatilho que é um gatilho para todo mundo aqui dentro, principalmente para quem está trabalhando com isso. A gente vai trabalhar como? Meu ganha pão é opinião pública, o dela também".

Davi então explicou que Yasmin foi alvo do primeiro Paredão e que passou a se relacionar com as pessoas que colocaram a modelo no Paredão. "Aquilo me incomodou, não foi uma questão de maldade, foi um conselho de amigo, irmão", esclareceu. Davi continuou: "De boas intenções o inferno está cheio".

Leia também:BBB 24: Wanessa muda a postura e pede desculpas após atritos com Davi

Wanessa 💬: "Se você quiser saber os motivos porquê eu votei em você..."

Davi 💬: "Não quero, não"#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/pcKgCtEITI — Big Brother Brasil (@bbb) February 2, 2024

Wanessa Camargo prevê cancelamento

Em conversa com alguns participantes do BBB 24 nesta quinta-feira, 1º, Wanessa Camargo contou que acredita que está cancelada fora do reality da TV Globo. Ela chegou a essa conclusão por causa de uma situação que aconteceu durante o show de Gloria Groove, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Sentada perto da piscina, a cantora disse para Marcus que na equipe de Gloria tinha três pessoas que também trabalham com ela, e durante a apresentação nenhum deles olhou para ela. "A Monique me ligou no meu aniversário, eu tenho intimidade com a Monique, e ela não olhou na minha cara", revelou a artista.

E completou: "Eu fiquei olhando e ela não fez nada, não fez um bico, nada. Como se não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria", reforçou ela.