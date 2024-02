BBB 24: Quanto vale a bolsa de estudos de Davi? Valor ultrapassa prêmio atual

Davi ganhou uma bolsa integral de estudos durante dinâmica no BBB 24 e pretende estudar medicina; saiba o valor total do curso

Confinado no BBB 24, da Globo, há quase um mês, o participante Daviganhou uma bolsa de estudos durante uma dinâmica realizada ao lado de Wanessa Camargo na última segunda-feira, 29. Desde que entrou no reality show, o brother comenta com os colegas que seu grande sonho é conseguir estudar Medicina.

Ao ser escolhido pela filha de Zezé Di Camargo como ganhador da bolsa integral, o motorista de aplicativo, que tem apenas 21 anos, caiu no choro e emocionou o público.

"Engraçado foi que hoje de manhã, eu e Wanessa, a gente estava conversando aqui. Ela estava acordada e eu acordei mais cedo, e a gente estava aqui, no sofá, trocando essa ideia. Eu estava falando para ela: 'Wanessa, só quero a faculdade, eu não quero dinheiro, quero só a faculdade'", declarou ele na ocasião.

Atualmente, o valor da bolsa de estudos pode ultrapassar o prêmio final do BBB 24, de acordo com apuração do site Splash, do UOL. Caso Davi realize o curso de seus sonhos na Bahia, estado onde reside, a faculdade Estácio, patrocinadora do programa, confirmou ao veículo mencionado que a mensalidade supera R$ 10 mil.

O custo do curso completo, sem reajustes anuais, equivale a mais de R$ 700 mil. Até este momento do jogo, após a eliminação de Lucas Luigi, o prêmio do reality show é de R$ 500 mil. Com base nos valores de 2024 da instituição, a faculdade em Lagoinha, por exemplo, conta com uma mensalidade de R$ 10.450 por mês. O curso pode totalizar R$ 936 mil, também sem reajuste.

Qual é o valor do prêmio do BBB 24?

Assim como na edição anterior, o prêmio da competição vai aumentando conforme acontece as eliminações dos participantes, que giram uma roleta e revelam o valor atualizado. Antes da estreia do BBB 24, foi informado que o vencedor do reality show poderia ganhar até R$ 3 milhões.