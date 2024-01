BBB 24: Luigi gera climão ao confrontar apresentadores do reality: ‘Certeza’

Após eliminação, Luigi fica incrédulo ao assistir cena de rival e gera momento de tensão ao questionar apresentadores do BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 31, Luigi revisitou alguns dos momentos marcantes de seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil durante o ‘Bate-Papo BBB 24’, comandado por Thaís Fersoza e Ed Gama. Mas o brother acabou gerando um climão com os apresentadores depois de assistir um vídeo do reality show após sua eliminação.

Enquanto comentava sobre sua rivalidade com Davi, o ex-participante enfatizou que o motorista de aplicativo cometeu um erro ao ir contra o grupo de celebridades da casa: "O que me irritou muito foi o leva e traz dele em relação aos Camarotes. Aquele papo me irritou muito”, Luigi iniciou o relato sobre uma polêmica envolvendo o brother.

O instalador de pisos ainda mencionou que ouviu supostos comentários do motorista, que repercutiram na casa e geraram intriga com os famosos: “Ele chegou a comentar, e quando ele comentou, ele comentou perto de mim e eu escutei, tá ligado? Que Camarote nem devia estar ali, que não podia. Amnésia, mano? Logo ali, com todo mundo vendo", disparou.

Os apresentadores permaneceram em silêncio enquanto Luigi continuava a detonar Davi. Até que Ed pediu para produção mostrar um VAR ao ex-brother. A equipe do programa exibiu o momento exato do comentário do motorista: "Eu queria que quem ganhasse o prêmio fosse a galera humilde, a galera que precisasse realmente", disse o participante.

Ainda no registro, MC Bin Laden perguntou se o brother estaria contra seu grupo, que é formado justamente pelos famosos da casa. Davi negou, justificando que se as celebridades precisam do prêmio, também merecem vencer. Luigi não aparece próximo dos antigos colegas de confinamento durante o vídeo, como apontou no programa.

Após assistir às imagens, o eliminado não se convenceu da atitude do motorista e confrontou a produção pedindo outros registros de Davi: "Mas eu acho, eu tenho certeza, que vocês têm outra filmagem dele falando isso. Porque ele não falou isso só uma vez, não", disse Luigi, que gerou um climão após o pedido.

Essa foi a resposta do Luigi após ver o VAR da conversa do Davi sobre os camarotes #BBB24pic.twitter.com/Mpf1vOW9D3 — Africanize (@africanize_) January 31, 2024

Ed e Thais ficaram em silêncio, sem saber o que responder durante alguns segundos, quando o apresentador deu uma risada e tentou brincar com a atitude do ex-confinado para mudar de assunto. O momento repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões e gerando memes com a atitude dos comandantes da atração; veja a repercussão:

“eu não fui paga pra isso meu deus” pic.twitter.com/rpVPVLubnp — tami (@tamisantosA) January 31, 2024

Cara sem opniões próprias, a verdade tá aí na cara dele, é mais fácil falar: “ Não gosto do Davi”, porra nenhuma vez o cara falou de camarote.



Agora Thaís , o que é isso??

Tá com medo de falar na cara dele que ele errou? — Tiago Duarte (@TiagoDu15494155) January 31, 2024

Luigi ganhou carro antes de deixar o BBB 24:

Na última terça-feira, 30, os moradores da casa mais vigiada do Brasil foram surpreendidos com uma ação muito especial. Todos os participantes foram até a área externa da casa ao som de um alarme. No jardim, havia um totem com uma alavanca e sem saber do que se tratava, Luigi acionou o dispositivo e se emocionou ao ganhar um carrão do programa.