Especialista alerta riscos do calor para pessoas com doenças reumáticas

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica os riscos de pacientes com doenças reumáticas serem expostos ao calor extremo

Neste ano, o Brasil passou por algumas ondas de calor e muitos sofreram com as altas temperaturas —que não diminuíram imediatamente após o verão. Além dos cuidados com a pele e alimentação, pacientes que possuem doenças reumáticas também precisam se atentar a alguns riscos que o calor extremo pode causar.

"O calor excessivo pode levar à desidratação intensa e com isso piorar doenças reumáticas ao deflagrar respostas exageradas do sistema imunológico ou alterar o metabolismo da pessoa" , explica o reumatologista Fabio Jennings.

O especialista afirma que há doenças que podem se originar a partir da desidratação intensa, e até mesmo, ocasionar crises em pacientes reumáticos. "Como exemplo dessa situação, temos a Gota, doença que é causada pelo excesso de ácido úrico no corpo", começa.

"A desidratação leva à maior concentração dessa substância na circulação e consequentemente o depósito de cristais de ácido úrico nas articulações ocasionando crises de artrite", completa o médico, em entrevista à CARAS Brasil.

Assim como o calor extremo, o frio excessivo também pode interferir na rotina de pacientes com doenças reumáticas. Por isso, Jennings afirma que pessoas que tenham as condições não devem se expor a temperaturas extremas sem nenhum tipo de proteção.

"Caso ocorra o frio, a pessoa deve se proteger com agasalhos térmicos e não se expor à água fria além de manter-se hidratado. No calor, evitar a exposição direta à luz solar, usar filtros solares apropriados e evitar a desidratação", acrescenta o médico.

Além disso, Jennings também afirma que é importante que os pacientes sigam seu tratamento, independente das mudanças de temperatura. "Recomenda-se que o paciente mantenha sua rotina de acompanhamento médico, siga corretamente a prescrição dos medicamentos e entre em contato com o serviço médico em caso de piora dos sintomas da doença."

