Fabiana Justus impressiona ao mostrar quartos de sua família em apartamento

Após pequenas mudanças em sua casa, Fabiana Justus impressiona ao abrir os quartos de seus filhos e do seu, onde dorme com o marido; veja

A influenciadora digital Fabiana Justus abriu as portas dos quartos de sua família no apartamento onde mora em São Paulo. Nesta sexta-feira, 07, a herdeira de Roberto Justus mostrou para seus seguidores como estão os cômodos da casa.

Após trocar um dos tapetes do quarto das gêmeas, Chiara e Sienna, a empresária resolveu fazer um tour pelos recintos das garotas, do filho caçula, Luigi, e no dela com o do esposo. Seguindo um estilo "universal" da casa, cada cantinho foi decorado combinando com o todo, mas com toques com a cara de cada um deles.

O quarto de Fabiana Justus e do amado foi feito em tons claros e o toque de cor ficou por conta da roupa de cama e almofadas. Já o das meninas foi colorido com estampas e objetos divertidos, mas tudo também em cores claras.

O cômodo do caçula apresentou tons mais vibrantes e terrosos como laranja e verde escuro. "Eu ao tanto o quarto deles", escreveu a influenciadora ao exibir mais uma vez como são alguns cantinhos de seu grande apartamento.

É bom lembrar que Fabiana Justus está passando a maior parte do tempo em casa por conta de seu tratamento contra a leucemia. Após ter feito um transplante de medula, ela está evitando contato com muita gente para não pegar doenças.

Diante da situação, a famosa ainda não tem certeza se poderá comparecer à festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro com seu pai, a jovem Rafaella Justus. Nos últimos dias, Roberto Justus falou sobre a possibilidade dela ir ao evento.

Veja os quartos da família de Fabiana Justus:

Fabiana Justus explica mudança em seu protocolo de tratamento contra o câncer

Fabiana Justus explicou nesta sexta-feira, 24, que houve uma mudança no protocolo médico de seu tratamento contra o câncer. Com os bons resultados de seus últimos exames, ela agora só terá que ir ao hospital uma vez na semana.

"Meus médicos já tinham falado que se continuasse assim [bons resultados nos exames] eu poderia começar a espaçar as idas ao hospital, uma vez por semana ao invés de duas. E hoje confirmou, então a partir da semana que vem eu vou só às terças para o hospital", disse.

A filha de Roberto Justus ainda se mostrou feliz com a novidade. "Eu tô muito feliz porque cada conquista a gente tem que comemorar. Tem coisas grandes e pequenas, como essa, que é um sucesso grande. Tô bem feliz e estava louca pra dividir com vocês", disse ela.