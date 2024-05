Fabiana Justus conta como descobriu o câncer e relembra primeiros sintomas

Após o sucesso do transplante de medula, a empresária Fabiana Justus recordou o momento em que recebeu o diagnóstico do câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na noite de domingo, 27, para conversar um pouco com os seguidores a respeito do diagnóstico de leucemia mieloide aguda. A filha de Roberto Justus, que descobriu o câncer em janeiro deste ano, falou sobre os primeiros sintomas.

Em seus stories no Instagram, Fabiana contou que no dia anterior estava se sentindo bem, mas que começou a sentir alguns sintomas de maneira repentina. "Para vocês terem ideia, na sexta-feira não estava sentindo nada, isso foi em janeiro. No sábado e domingo, comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas", iniciou ela.

"Chamei um massagista, fiz massagem para tentar soltar os músculos, achei que era isso porque estava fazendo bastante ginástica. Mas não era, porque não aliviou", completou a irmã de Rafaella Justus. Em seguida, Fabiana recordou que recebeu o diagnóstico da doença dias após os sintomas.

"Foi questão de pouquíssimos dias para descobrir a pior notícia da minha vida, mas, graças a Deus, tenho plena fé que isso vai ser apenas um capítulo que vai ficar para trás. Com certeza, vou olhar e enxergar como algo que me deixou mais forte, que me fez valorizar ainda mais a vida e as coisas que importam. Essa página vai virar e vou continuar a minha história só com coisas boas", relatou a empresária.

Por fim, Fabiana Justus, que está na fase de manutenção do tratamento, explicou que já não possui mais nenhuma célula cancerígena no corpo. Ainda este ano, a influenciadora realizou sessões de quimioterapia e, em março, revelou que passou por um transplante de medula óssea, que foi um sucesso.

Recentemente, ela explicou que, agora, precisa retornar apenas uma vez por semana ao hospital. Desde o início, Fabiana Justus tem compartilhado sua nova rotina com os internautas, que sempre mandam boas vibrações e muito apoio à ela.

Fabiana Justus explica mudança em seu protocolo de tratamento contra o câncer

Fabiana Justus explicou nesta sexta-feira, 24, que houve uma mudança no protocolo médico de seu tratamento contra o câncer. Com os bons resultados de seus últimos exames, ela agora só terá que ir ao hospital uma vez na semana.

"Meus médicos já tinham falado que se continuasse assim [bons resultados nos exames] eu poderia começar a espaçar as idas ao hospital, uma vez por semana ao invés de duas. E hoje confirmou, então a partir da semana que vem eu vou só às terças para o hospital", disse.

A filha de Roberto Justus ainda se mostrou feliz com a novidade. "Eu tô muito feliz porque cada conquista a gente tem que comemorar. Tem coisas grandes e pequenas, como essa, que é um sucesso grande. Tô bem feliz e estava louca pra dividir com vocês", disse ela.