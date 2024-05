Fabiana Justus explica mudança em seu protocolo de tratamento contra o câncer

'Tô muito feliz', disse a influenciadora; Fabiana Justus anuncia que agora vai reduzir as idas ao hospital em vídeo publicado nas redes sociais

Fabiana Justus explicou nesta sexta-feira, 24, que houve uma mudança no protocolo médico de seu tratamento contra o câncer. Com os bons resultados de seus últimos exames, ela agora só terá que ir ao hospital uma vez na semana.

"Meus médicos já tinham falado que se continuasse assim [bons resultados nos exames] eu poderia começar a espaçar as idas ao hospital, uma vez por semana ao invés de duas. E hoje confirmou, então a partir da semana que vem eu vou só às terças para o hospital", disse.

A filha de Roberto Justus ainda se mostrou feliz com a novidade. "Eu tô muito feliz porque cada conquista a gente tem que comemorar. Tem coisas grandes e pequenas, como essa, que é um sucesso grande. Tô bem feliz e estava louca pra dividir com vocês", disse ela.

Fabiana também esclareceu que também seguirá com outro procedimento: a aplicação de medicação de controle uma vez ao mês durante cinco dias. "Uma semana por mês eu vou todo dia para tomar um remédio de manutenção que eu tenho que tomar todos os dias durante uma semana por um mês. Faz parte do protocolo e é pra manter o sucesso do tratamento", afirmou.

Fabiana Justus revela cuidados em casa após diagnóstico de câncer

Desde o diagnóstico de leucemia no início de 2024, a influenciadora digital Fabiana Justus vem enfrentando uma árdua batalha contra a doença por meio de um tratamento rigoroso. Aos poucos, ela retoma sua rotina dentro do possível, mas precisa tomar alguns cuidados devido à sua baixa imunidade.

Além de trabalhar de forma remota em seu escritório, Fabiana toma medidas de proteção como o uso de máscaras quando está com suas filhas, Chiara e Sienna, especialmente porque estão frequentando a escola, onde podem ser expostas a vírus que poderiam agravar sua condição de saúde.

"Tenho que tomar esse cuidado, principalmente nesse começo, mas elas já entenderam", diz ela. Apesar disso, ela confessa que quando vê que as crianças não apresentam nenhum sintoma, dá umas "tiradinhas", no final de semana. "Mas estou cuidando", disse ela nos stories de seu instagram.