Fabiana Justus revela cuidados em casa após diagnóstico de câncer

Desde o diagnóstico de leucemia no início de 2024, a influenciadora digital Fabiana Justus vem enfrentando uma árdua batalha contra a doença por meio de um tratamento rigoroso. Aos poucos, ela retoma sua rotina dentro do possível, mas precisa tomar alguns cuidados devido à sua baixa imunidade.

Além de trabalhar de forma remota em seu escritório, Fabiana toma medidas de proteção como o uso de máscaras quando está com suas filhas, Chiara e Sienna, especialmente porque estão frequentando a escola, onde podem ser expostas a vírus que poderiam agravar sua condição de saúde.

"Tenho que tomar esse cuidado, principalmente nesse começo, mas elas já entenderam", diz ela. Apesar disso, ela confessa que quando vê que as crianças não apresentam nenhum sintoma, dá umas "tiradinhas", no final de semana. "Mas estou cuidando", disse ela nos stories de seu instagram.

Com o marido Bruno, a dinâmica é um pouco diferente. Ele diminuiu suas idas ao trabalho presencial, optando por passar a maior parte do tempo trabalhando em casa. Dessa forma, ele permanece ao lado de Fabiana usando máscara. Contudo, quando necessita sair, ele a utiliza e não a retira, principalmente porque eles costumam dormir juntos. "Se ele fosse voltar para a vida normal, a gente não poderia ficar junto sem máscara", explicou.

Mudanças de hábitos

Recentemente, Fabiana Justus contou que precisou mudar outras coisas no seu dia a dia, como deixar de usar panelas de alumínio, preferir potes de vidro, usarr desodorante natural e optar por comidas orgânicas. Além disso, sua alimentação ficou bem restrita. "Não tô podendo comer tudo ainda, tenho bastante restrições alimentares. Basicamente todas as restrições que você tem quando está grávida", disse ela no Instagram.

Além disso, alguns alimentos deixaram de fazer parte da sua rotina. "Nada cru - carne, peixe, ovo, essas coisas, não posso [consumir] porque posso pegar uma bactéria. Não posso comer comida de fora, pedir delivery, porque não sabemos como são manipulados os alimentos, se a pessoa lavou a mão e tudo mais", lamentou.