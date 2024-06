Natália Guimarães sofre queimaduras em acidente doméstico: ‘Grave'

Ex-Miss Brasil e esposa do cantor Leandro, Natália Guimarães exibe as marcas das queimaduras em seu braço após acidente doméstico

A apresentadora Natália Guimarães, que é ex-Miss Brasil e esposa do cantor Leandro, do KLB, levou um susto nos últimos dias ao sofrer um acidente doméstico. A estrela teve queimaduras de segundo grau no braço esquerdo enquanto fazia café em sua casa e a água fervendo caiu em cima dela.

"Há alguns dias, eu não estava nada bem. Eu sofri um acidente doméstico grave com queimaduras de segundo grau por todo o meu braço esquerdo. Agora já sarou, estou bem e sem bolhas”, disse ela em um vídeo no Instagram. Então, ela contou o que aconteceu: "Quando eu enchi, [o coador] desequilibrou. Quando eu tentei salvar, desequilibrou mesmo em cima do meu braço e me queimou toda”, afirmou.

Em entrevista no programa Tá na Hora, do SBT, Natália deu mais detalhes sobre o que aconteceu. “Quando vi que me queimei, fiquei em estado de choque. Eu sei que, quando a gente se queima, tem que colocar a área queimada debaixo de água. Mas não fiquei tanto tempo. Só limpei aquele pó de café”, afirmou ela, e completou: “Foi tudo muito rápido. Comecei a sentir muita dor de uma hora para outra, não conseguia me concentrar. Agachei no chão e comecei a chorar”.

No vídeo do Instagram, Natália mostrou as manchas da queimadura em seu braço.

Natália Guimarães mostrou as manchas da queimadura em seu braço - Foto: Reprodução / Instagram

Assista abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Guimarães (@nataliagoficial)

Filhas de Natália Guimarães e Leandro

Sempre deslumbrante, a ex-Miss Brasil Natália Guimarães apareceu um clique raríssimo ao lado das filhas gêmeas há pouco tempo. Com um sorrisão no rosto, a estrela posou feliz da vida.

Maya e Kyara estão ao lado da mamãe no navio de Xuxa Meneghel. A bela é casada com Leandro, um dos integrantes do grupo KLB. As pequenas, que estão enormes, deixaram os fãs impressionados.

"Três mocinhas elegantes! Amo tanto! Gostaram dos lookinhos?", questionou ela. Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de carinho. "3 princesas que admiro muito", comentou um. "Que coisa linda, elas estão enormes", declarou um. "Maravilhosas demais", escreveu outro.