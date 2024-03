Rolou? Erika Schneider desconversa sobre ficada com Neymar e Medina

Após boatos de ter ficado com Neymar em festa de Medina, Erika Schneider desconversa sobre caso e possível intriga criada entre os amigos

Após alguns meses do boato de que teria ficado com Neymar Jr. na festa de Medina, a ex-A Fazenda Erika Schneider comentou sobre o assunto, mas sem revelar se realmente a notícia sobre ela é falsa ou verdadeira.

Para quem não sabe, em dezembro do ano passado, surgiu a história de que a loira, que integrou o balé do Faustão na Globo, teria ficado com o jogador de futebol durante um evento promovido pelo surfista. Contudo, teria dado encrenca porque o anfitrião também estaria interessado nela.

No programa Chupin, da Rádio FM Metropolitana, Erika Schneider foi questionada sobre o boato e desconversou dando risadas. A influenciadora digital então deixou no ar para suposições sobre a possível ficada e intriga entre os amigos.

"Menino, eu não sei também. Não tenho nada para declarar", afirmou. Em seguida, foi questionada se ficou com Medina ou com o Neymar: "Nós somos amigos, gente, eles são meus amigos. Vocês beijam amigos?".

O apresentador então insistiu: "E o Neymar? Já rolou um beijinho?". Novemente, ela desconversou: "É meu amigo". O comunicador então cutucou: "Eu não sei, se não fosse ela ia falar 'imagina, nunca rolou nada'".

Em dezembro de 2022, Erika Schneider falou sobre o fim do relacionamento com Victor Peres. Antes dele, ela vivera um namoro com o ex-BBB e ex-A Fazenda Bil Araújo.

Conhecida após integrar o balé do Domingão do Faustão e a edição de A Fazenda 13, a bailarina e modelo Erika Schneider falou com exclusividade para a CARAS Digital como foram essas duas fases de sua carreira na televisão.

Aos 32 anos, a loira ficou por oito anos no programa de Fausto Silva. A oportunidade surgiu após fazer um teste para integrar como bailarina na atração. A dança para Erika até então era apenas um divertimento, ela não imagina que seria seu trabalho.

"Na verdade, sempre foi como um hobby. Nunca imaginei trabalhar com isso. Quando pintou o convite, eu tive que me jogar de cabeça. Comecei a fazer várias aulas e cursos. Antes de estrear, eu tive que fazer uma série de cursos, aprender mais de 70 coreografias. Tive que me dedicar bastante, me jogar de cabeça mesmo", contou como precisou se preparar.