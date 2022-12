Após três meses, Erika Schneider anuncia fim de namoro: ''Comum acordo''

Ex-A Fazenda Erika Schneider contou que chegou ao fim o relacionamento com Victor Peres

Após aceitar o pedido de Victor Peres em setembro em cima de um trio elétrico, a modelo Erika Schneider confirmou que o relacionamento chegou ao fim por meio de uma nota de sua assessoria nesta segunda-feira, 12.

Após quase três meses de namoro com o ex, com quem já havia tido uma relação em 2020, a loira anunciou o término.

"Eles decidiram, em comum acordo, termina o relacionamento amoroso. No entanto, o respeito e amizade permanecem. A repórter e modelo optou por não dar detalhes sobre o término", declarou a equipe da ex-bailarina do Faustão.

"Ela também agradece a todos que torcem pela sua felicidade, que se preocupam e mandam mensagens de carinho", escreveu a assessoria.

Erika Schneider abre o jogo sobre o fim do namoro com Bil Araújo

A ex-A Fazenda Erika Schneider contou sobre o fim do namoro com o ex-BBB e ex-A Fazenda Bil Araújo. Os dois terminaram o relacionamento recentemente, e ela surpreendeu ao comentar que não sabe se eles vão ter uma relação de amizade.

“Por enquanto, não. Aconteceram muitas coisas. Eu preciso de um tempo”, disse ela em participação no podcast PodDarPrado.

Então, Erika garantiu que não ficou magoada com a separação. “Acabou. Não desejo mal para ele. Quero que ele seja feliz, que siga a vida dele. São momentos de vida diferentes. Ele tem muito a aprender, como eu. Acabou. Página virada. Não sou uma pessoa de guardar rancor. Ele segue a vida dele”, declarou.

Por fim, ela rebateu os rumores de que teria traído o ex-namorado. “Falaram que eu traí o Bil, porque voltei para ele. Mas nunca houve traição. Não traí o Bil. Se você não está feliz com uma pessoa, termina, porque não vai enganar a ela, vai se enganar”, afirmou.

