Erika Schneider desmente boatos de salário como bailarina de Faustão: ''Muitos benefícios''

Em exclusiva para a CARAS, Erika Schneider fala sobre época como bailarina do Faustão e como surgiu convite para A Fazenda

Conhecida após integrar o balé do Domingão do Faustão e a edição de A Fazenda 13, a bailarina e modelo Erika Schneider falou com exclusividade para a CARAS Digital como foram essas duas fases de sua carreira na televisão.

Aos 32 anos, a loira ficou por oito anos no programa de Fausto Silva. A oportunidade surgiu após fazer um teste para integrar como bailarina na atração. A dança para Erika até então era apenas um divertimento, ela não imagina que seria seu trabalho.

"Na verdade, sempre foi como um hobby. Nunca imaginei trabalhar com isso. Quando pintou o convite, eu tive que me jogar de cabeça. Comecei a fazer várias aulas e cursos. Antes de estrear, eu tive que fazer uma série de cursos, aprender mais de 70 coreografias. Tive que me dedicar bastante, me jogar de cabeça mesmo", contou como precisou se preparar.

O SALÁRIO E PERRENGUES NO PALCO

Desmentindo muitos boatos sobre o salário das bailarinas, Erika Schneider se mostrou muito satisfeita com o pagamento e outras oportunidades que teve ao aparecer no palco de Faustão na Globo. "O salário, na verdade, não era o principal atrativo, mas, por outro lado, a gente vê muitos brasileiros vivendo com isso, ou até menos, infelizmente. O que atraía era a visibilidade e a possibilidade de ganhar muito mais", comentou com exclusividade para a CARAS Digital.

"Estar em um programa de tanta audiência abria portas para vários outros trabalhos, como campanhas, presenças. Estar ali, agregava muito valor à carreira. E a empresa também respeitava muito os nossos direitos trabalhistas e dava muitos benefícios. Eu não posso reclamar, realmente. Eu fiquei 8 anos como contratada da Globo e, assim, pra mim foi muito bom, realmente", declarou sobre sua passagem pela emissora.

A ex-bailarina do Domingão também relembrou os perrengues que protagonizou no programa ao vivo. "Uma engraçada que eu lembro muito foi uma apresentação que eu tive, que eu estava com um rabo de cavalo, um aplique, e aí a gente foi fazer a apresentação. Esse rabo de cavalo voou, o caiu no chão, e eu lembro disso, foi muito engraçado. Na minha estreia também, no Domingão, eu quebrei meu salto, então eram coisas imprevisíveis que aconteciam", contou.

CONVITE PARA A FAZENDA E PLANOS FUTUROS

Participante de A Fazenda 13, da Record TV, Erika Schneider revelou como surgiu o convite para o reality, vencido por Rico Melquiades. "O primeiro convite foi a Fazenda 12, a que a Jojo foi a campeã. Só que, na época, eu estava em outra fase da minha vida. Não tinha pretensão de participar de um reality, acabou não rolando. No ano seguinte, eles me convidaram novamente. E eu tava em uma fase completamente diferente da minha vida, tinha acabado de ficar solteira, já saído também do Domingão. Eu pensei, de repente é uma virada de chave e talvez seja bom. Me joguei também de cabeça e fui, e foi incrível", falou como aconteceu.

Após dois anos de sua participação no programa rural, a influenciadora conta quais são seus planos para a carreira e vida pessoal. "Quero continuar com o meu trabalho nas redes sociais, sonho em voltar para TV também, quem sabe um dia como apresentadora. Eu acho que, claro, a gente tem que aprender muito ainda, eu tô sempre buscando aperfeiçoar o meu trabalho", comentou.

"E ainda a vida pessoal, eu com certeza sonho em casar, em ter filhos, mas isso não agora no momento. Eu acho que tudo acredito muito em Deus e tudo tá nos planos de Deus, quando tiver que ser no momento certo vai acontecer", mostrou-se sem ansiedade para montar uma família.

Em dezembro de 2022, Erika Schneider falou sobre o fim do relacionamento com Victor Peres. Antes dele, ela vivera um namoro com o ex-BBB e ex-A Fazenda Bil Araújo.

