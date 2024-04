BBB 24: Lucas se surpreendeu com reação de Camila: "Não cabe a mim julgar"

Lucas Henrique comentou a reação de Camila nas redes sociais após suas atitudes no BBB 24

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique comentou sobre a separação de sua esposa, Camila Moura, durante sua participação no Mais Você da manhã desta quarta-feira, 10.

Ana Maria Braga começou questionando sobre a ausência da mulher de Buda no Almoço do Anjo. "Me baqueou muito! Fazia muito tempo que eu não via ninguém da minha família [...] fiquei muito mal por aquilo", disse ele, que falou que pensou no que poderia ter acontecido. Apesar de ter pensado em desistir, ele ressaltou que havia se comprometido e iria até o fim.

A apresentadora perguntou se Lucas imaginava que Camila teria uma reação dessa. "Eu não imaginava, mas só ela sabe o que sentiu e como sentiu. Não cabe a mim julgar [...] A gente vai ter oportunidade de conversar depois e tentar se acertar de alguma forma[...]é isso", afirmou.

A comunicadora ainda recordou que desde que se incomodou com a aproximação de Buda comPitel no BBB 24, a professora de história saiu de casa, mudou o visual, ganhou 3 milhões de seguidores, fez parcerias e começou a ganhar dinheiro.

Em seguida, ela perguntou qual o sentimento do ex-brother hoje. "É difícil assimilar todas as informações, não é fácil lidar com tudo isso", começou. O capoeirista também comentou sobre as atitudes de Camila aqui fora.

"Ela tem que fazer o que acha que deve [...] eu sinto que a gente podia conversar, mas faz parte", disse ele, que ressaltou que ela precisa de um tempo para assimilar e ele também todos os ocorridos fora da casa. "Teve muita coisa que aconteceu para além disso", concluiu.