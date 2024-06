Camila Moura explica divisão de bens após divórcio de Lucas Buda: "Acordo"

A influenciadora Camila Moura abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e falou sobre o fim de seu relacionamento com o ex-BBB Lucas Buda

A influenciadora Camila Moura abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e falou sobre o fim de seu relacionamento com o ex-BBB Lucas Buda. Ela, que se mudou para um novo apartamento em São Paulo, contou que seu antigo endereço ficou para o ex e falou da divisão de bens.

"Suas coisas da outra casa que você morava com o Buda, não quis nada de lá?", indagou o internauta. "Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que, ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", disse ela. Porém, a influenciadora deixou claro que Buda vai precisar ressarcir o valor que a ex-mulher investiu no imóvel.

Questionada sobre o que a ajudou a superar o fim da relação, Camila foi respondeu: "Terapia, de verdade, e não ver os Stories do ex. Ajuda muito", aconselhou. Os internautas também quiseram saber se ela pretende mostrar o processo de mobiliar seu novo apartamento. "É meu objetivo compartilhar com vocês a minha conquista, a minha independência, a minha vida nova. E tudo com honestidade. O que eu não conseguir comprar e mobiliar eu vou dizer", garantiu ela.

Lucas Henrique conta como recebeu notícia de divórcio

Enquanto Lucas ainda estava confinado no BBB 24, Camila entrou com o pedido de divórcio. O ex-brother só ficou sabendo da decisão dela meses depois. Em entrevista ao Central Splash, ele contou que descobriu durante uma breve conversa com a produção do Big Brother Brasil após sua eliminação. "Disseram: 'Você vai ter entrevistas agora e vão te perguntar sobre isso. Você fala o que tiver que falar, e se não quiser, é um direito seu", revelou Lucas.

Na conversa, ele também falou sobre a fama de sua ex-esposa e admitiu que Camila está bem melhor que ele. "Sem dúvidas, bem melhor. Faz parte (...) [Ela] tá trabalhando bastante. Que bom que ela está ganhando o dinheiro e fazendo o corre dela, fico feliz. Agora tô correndo atrás de fazer o meu também", disse Buda.