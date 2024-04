BBB 24 trouxe protagonismo para o lado de fora após confusão com Lucas Buda

Relembre toda situação envolvendo Lucas Buda e Camila Moura no BBB 24 e como a ex-esposa do participante ganhou notoriedade

Nesta terça-feira, 16, vai ao ar a grande final do BBB 24, o programa já mudou a vida de muitos participantes, mas, nessa edição, também de pessoas que não integraram o elenco da casa mais vigiada do país. Esse é o caso de Camila Moura (29), a ex-esposa de Lucas Buda (29), ela ganhou protagonismo do lado de fora após confusão envolvendo o brother. Relembre.

Os dois tinham uma relação há 15 anos, sendo oito de casados, mas tudo acabou no mês de março, após a professora de história confessar que se sentiu traída depois da aproximação de Lucas com Giovanna Pitel (24). Camila, inclusive, conseguiu o divórcio litigioso na justiça.

Com toda essa situação, ela caiu no gosto do público e conquistou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Mesmo enquanto Lucas estava no confinamento, Camila apagou de suas redes sociais todas as fotos com ele.

A vida da professora mudou após participação de Lucas Buda no BBB 24. Ela fez uma transformação em seu visual, começou a trabalhar com publicidade para marcas no Instagram e também a abordar sobre traição em suas redes sociais.

NEM TUDO SÃO FLORES

Camila dividiu comentários nas redes sociais, parte dos internautas apoiaram sua postura e concordaram que Lucas não teve envolvimento físico com Pitel, mas que pode ser considerado como traição, da parte dele, diversas atitudes que teve, inclusive, após uma fala do participante que chegou a afirmar que sua colega de confinamento: "mexeu comigo".

Outra parte criticou a postura de Camila fora da casa e apontaram que ela estava se aproveitando da situação para ganhar fama e notoriedade.

CAFÉ COM ELIMINADO

Na última quarta-feira, 10, Camila e Lucas conversaram pela primeira vez no programa Mais Você. Ela lamentou ter o primeiro contato com o ex-marido dessa forma e disse que esperava que ele tentasse contatá-la durante a madrugada, assim que foi eliminado do Big Brother Brasil 24.

Mais uma vez, a atitude não pegou bem por parte do público, só que, dessa vez, também criticaram a apresentadora Ana Maria Braga (75) e apontaram que aquele não foi o melhor momento e nem local para os dois conversarem pela primeira vez.