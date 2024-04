Confronto de Camila Moura com ex-BBB Lucas pode dificultar processo, avalia especialista

Ana Maria Braga chama Camila Moura para falar pela primeira vez com Lucas, expõe fragilidades e causa polêmica na internet; psicóloga Tatiane Paula comenta

Camila Moura (29), ex-esposa de Lucas Henrique(30), o Buda, eliminado do BBB 24 na noite da última terça-feira, 9, voltou a ser um dos principais assuntos na web e está provocando muitas discussões acaloradas. Na manhã desta quarta-feira, 10, ao final do programa Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga chamou a professora de História e influenciadora digital para falar pela primeira vez com o capoeirista, ao vivo. Ela aproveitou a ocasião para "detonar" o ex-BBB.

A atitude não foi bem vista por internautas, que acusaram a apresentadora de ultrapassar os limites do entretenimento e expor, desnecessariamente, um momento muito íntimo do agora ex-casal. Diante de toda polêmica, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Tatiane Paula, especialista em relacionamentos, compulsões, ansiedade e transtornos mentais, para comentar o caso.

No link ao vivo, Camila expôs: "Acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim. Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro. Esperava um pouco de hombridade dele de me contatar na madrugada, o que não aconteceu. Queria dizer, Lucas, que lamento muito, eu tentei. Você sabe que eu te apoiei e tentei cuidar de você até quando vi que não conseguiria mais cuidar de mim", disse a professora. "E eu esperava de você, nesse último momento, um pouco de hombridade de tentar me contatar. Enviei uma mensagem para você, e você optou por não receber. É isso, boa sorte aí, se a gente conseguir conversar, bom. Não desejo nada de mal para você. Sinto muito por isso, mas mantive minha promessa de cuidar das coisas até o fim, como prometi que faria", finalizou.

Segundo a especialista, a situação é extremamente delicada e muito complexa, pois envolve não apenas a traição pública do marido no reality show, mas também a exposição da decisão de Camila se separar. "Então, quando a gente fala dessa exposição pública de uma questão tão íntima, tão pessoal, inevitavelmente amplifica o impacto emocional e psicológico sobre essa esposa, óbvio. Podemos pensar que é crucial reconhecer esse direito da esposa, repeitar sua decisão de se separar. Entretanto, essa exposição pública pode intensificar a dor emocional, a vergonha, o estresse dessa esposa, pensando em saúde mental e bem-estar", diz.

"Quando a gente fala em termos desses reflexos dessa exposição, pode haver repercussões negativas tanto para a esposa quanto para sua família. E também podemos falar do impacto emocional imediato da exposição pública, que pode levar a julgamentos críticos, fofocas, que prolonga esse sofrimento da esposa e dificulta esse processo de cura e reconstrução. Em termos de conduta adequada, seria preferível que a decisão de se separar fosse feita de uma forma privada. Até por toda a complexidade do quanto delicada ela é e com respeito, né? Pensando no respeito e na importância dessa privacidade e da dignidade dessa esposa. Óbvio também que a gente pode pensar que seria importante incluir uma conversa franco e sincera entre o casal, longe dos holofotes da mídia, das câmeras, da televisão, com apoio e com um profissional que pode ser aí um facilitador", emenda Tatiane.

A psicóloga aponta que quando ela fala de um profissional especializado, é para facilitar uma comunicação aberta e prática. "Seria essencial para permitir que ambos expressassem essas emoções e entender essas perspectivas de um do outro, trabalhando juntos. É uma forma de encontrar uma solução mais respeitosa e amigável para lidar com essa situação. Além disso, é fundamental oferecer um apoio emocional, recursos de suporte à esposa, incluindo aconselhamento individual e terapia familiar, conforme a necessidade. Também é necessário ajudá-la a processar as suas emoções, reconstruir uma autoestima, fortalecer seu apoio social, principalmente pensando nesse período desafiador", explica.

"Uma questão que eu fiquei pensando em última análise, é a abordagem mais compassiva e respeitosa. Seria reconhecer a importância da privacidade e autonomia dessa esposa em relação à vida pessoal e permitir que ela tome, de fato, as próprias decisões de uma maneira mais digna e privada, longe dessa situação de muita exposição pública. A exposição pública, falando de um divórcio, obviamente, quando ocorre de uma forma intensa e sensacionalista, como aconteceu com eles, pode ter graves consequências psicológicas. Tanto para a parte da esposa, quanto da parte do participante que saiu do reality", continua.

Essa exposição, de acordo com Tatiane, pode desencadear sérias complicações, uma série de emoções negativas, como vergonha, humilhação, culpa e ansiedade. "Foi bastante perceptível quanto evidenciava um cansaço na fala dela, e também ela pode se sentir julgada e exposta perante o público, de alguma forma pode afetar sua autoestima e seu bem-estar emocional. E também foi bastante perceptível alguns comportamentos que chamados de não verbais. Além disso, há uma constante cobertura da mídia sobre o divórcio, podendo dificultar esse processo de cura e recuperação de ambos, prolongando o sofrimento emocional e dificultando esse ajuste para uma nova vida", ressalta.

"Por outro lado também a gente pode pensar no marido, nesse homem que saiu do reality show. Ele pode enfrentar consequências psicológicas bastante significativas podendo experimentar sentimentos de arrependimento, culpa, rejeição, além de lidar com a pressão da atenção pública. Isso também pode levar a uma deteriorização da saúde mental incluindo estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Além das repercussões emocionais, a gente pode pensar numa exposição pública do divórcio também afetando outros aspectos da vida, das partes envolvidas. Principalmente as suas carreiras, né? Os relacionamentos interpessoais, até mesmo a segurança física. A gente não sabe o quanto que a questão da exposição pública pode estar afetando também a questão da segurança, já que está tudo tornando tão público. A gente também pode pensar na atenção da mídia a essa dificuldade de ambos seguirem em frente e reconstruir suas vidas de uma forma privada e tranquila, até pela repercussão que está tomando", finaliza.