Maíra Cardi choca ao mostrar antes e depois do namorado: ''Emagreceu 17 kg''

Após assumir namoro com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou antes e depois do amado em seu programa de emagrecimento

Nesta quarta-feira, 01, a influenciadora e empresária Maíra Cardi (39) assumiu que está namorando o coach Thiago Nigro (32) e resolveu mostrar o antes e depois do amado, que conheceu em 2022 ao participar seu programa de emagrecimento.

Chocando a todos, a ex-BBB exibiu um clique de quando o youtuber não seguia uma rotina saudável e outro após eliminar 17 kg adotando os processos propostos no programa da famosa. Maíra Cardi então comentou por cima que ela se juntou com alguém como ela: viciado em trabalho.

"Já que vou ter que falar dele mesmo, juntou uma workaholic com outro workaholic, o antes depois do Thiago quer dizer, o durante, porque isso foi durante o processo de emagrecimento que ele fez comigo no ano passado", falou sobre ele estar ainda em transformação.

"Agora começa um outro processo, bebê, ai a gente vai chegar em um outro lugar, porque tô falando isso? Porque to me sentindo pressionada pela primeira vez na minha vida, ele já emagreceu quase 17 kg", disse ela sobre o novo namorado.

Veja o antes e depois do novo namorado de Maíra Cardi:

Quem é o novo namorado de Maíra Cardi?

Após boatos de que estaria namorando Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, nome do canal do coach no YouTube, Maíra Cardi e ele assumiram o romance com fotos na rede social nesta quarta-feira, 01.

Para quem não sabe, o escritor ficou conhecido em 2016 com suas dicas sobre mercado financeiro no YouTube. Apesar de ter pego a todos de surpresa, o casal tem muito mais em comum do que aparentam, afinal, um é coach de vida saudável e outro de vida financeira. Além de compartilharem o amor pelo trabalho e empreendedorismo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

"Muito pontos em comum, mas nas diferença que as pessoas se completam! Jajá venho conversar com vocês, estou arrumando as malas e já volto", escreveu após surpreender a todos com a novidade.

É bom lembrar que Maíra Cardi anunciou a separação de Arthur Aguiar em outubro do ano passado. Com o campeão do BBB 22, ela teve Sophia, de 4 anos.

