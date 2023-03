Namorado de Maíra Cardi: saiba quem é o Primo Rico que conquistou a famosa

Novo namorado de Maíra Cardi é conhecido no mercado financeiro e bomba na internet com suas dicas de investimento

O novo namorado de Maíra Cardi (39), Thiago Nigro (32), é conhecido também como o Primo Rico, nome de seu canal no YouTube. O influenciador, notado por suas dicas financeiras na internet, conseguiu notoriedade ao compartilhar em seus vídeos um pouco de seu conhecimento sobre mercado financeiro.

Pegando a todos de surpresa, a ex-BBB assumiu o romance nesta quarta-feira, 01, ao publicar fotos com o autor do livro Do Mil ao Milhão e deixou muita gente curiosa sobre quem seria ele.

Quem é o novo namorado de Maíra Cardi?

Para quem não sabe, Thiago Nigro iniciou no mercado financeiro bem jovem quando tinha apenas 18 anos. Com um pouco mais de cinco mil reais, dados pelo pai, ele se arriscou e perdeu tudo investindo. Mesmo assim ele não desistiu e em 2016 deu a famosa "volta por cima", quando resolveu abrir seu canal no YouTube.

No ano anterior, em 2015, ele fundou uma empresa focada em assessoria de investimento. Contudo, foi na internet que ele caiu no gosto do público com suas dicas e conseguiu mais de 6,3 milhões de seguidores. Além de compartilhar dicas, ele escreve livros e vende outros produtos para ajudar empreendedores.

No início de fevereiro deste ano, o Primo Rico anunciou o fim de seu casamento com a influenciadora, Camila Ferreira.

É bom ressaltar que apesar do que muita gente pega de surpresa pensa, os dois têm muito em comum. Afinal, ambos são coaches, ela do ramo da saúde e ele do financeiro. Sem contar que a ex-BBB acumula uma fortuna com seus produtos como seu programa de emagrecimento, que inclusive teria sido o meio como conheceu Thiago Nigro, que teria entrado para o time da influenciadora em 2022 para perder peso.

Thiago Nigro e Maíra Cardi assumem relacionamento na rede social; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Em seu perfil no Instagram, na manhã desta quarta-feira, 01, Maíra Cardi compartilhou uma sequência de registros ao lado do novo amor e se declarou ao confirmar que estão juntos. Ela ressaltou que ainda estão se conhecendo, mas que desejam construir uma vida juntos.

A famosa anunciou a separação de Arthur Aguiar, pai de sua filha Sophia, de 4 anos, em outubro do ano passado. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor", falou na ocasião.