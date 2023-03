Após separação de Arthur Aguiar, Maíra Cardi assume novo relacionamento: ''Construir uma vida juntos''

Coach e influenciadora digital Maíra Cardi posta fotos ao lado de Thiago Nigro e faz declaração ao anunciar o novo namoro

A fila andou! Maíra Cardi (39) está vivendo um novo amor após o fim de seu casamento com o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar (33).

Quatro meses após terminar de vez com o ator, com quem tem uma filha, Sophia, de 4 anos de idade, a musa fitness engatou um romance com o youtuber Thiago Nigro, mais conhecido nas redes sociais como O Primo Rico.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira do jornal Em Off, os dois se aproximaram no ano passado, quando ele procurou a influenciadora para fazer seu processo de emagrecimento.

Em seu perfil no Instagram, na manhã desta quarta-feira, 01, Maíra Cardi compartilhou uma sequência de registros ao lado do novo amor e se declarou ao confirmar que estão juntos. Ela ressaltou que ainda estão se conhecendo, mas que pretendem construir uma vida juntos.

"Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba", iniciou ela.

"Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis. Embora ainda estejamos conhecendo um ao outro, estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira e duradoura. Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas. Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis", acrescentou a famosa.

"E é importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade, buscando fazer a Sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido para a nossa união, e construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina", finalizou Maíra Cardi na legenda da postagem.

Confira a declaração de Maíra Cardi sobre o namoro com Thiago Nigro:

Arthur Aguiar vive romance em segredo com cantora

O ator Arthur Aguiar está vivendo um novo romance. Apenas quatro meses depois do fim de seu casamento com a influenciadora Maíra Cardi, o campeão do BBB 22 está vivendo um romance com Rafaela Porto, que já foi apontada com affair de vários famosos.

Segundo informações da página Segue a Cami, os dois passaram o Carnaval juntinhos, mas longe da badalação. Ao invés de irem para eventos públicos, os dois preferiram curtir um romance bem distante da folia.

A informação soa curiosa porque na última semana o artista resolveu se manifestar após ver centenas de comentários em suas fotos com questionamentos sobre sua ausência nas principais festas carnavalescas da Bahia. Alguns afirmavam que o ator estaria triste e melancólico nas fotos em que ele postou momentos de seu descanso em Salvador, longe de toda a agitação.

