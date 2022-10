Maíra Cardi anuncia separação de Arthur Aguiar

Acabou! Maíra Cardi posta foto com Arthur Aguiar e diz: 'Fim da nossa caminhada juntos'

A coach Maíra Cardi (39) pegou os fãs de surpresa ao anunciar o fim do seu casamento com o ator e cantor Arthur Aguiar (33). Nesta quinta-feira, 6, ela fez um post no Instagram para contar que estão separados.

No post, ela colocou uma foto dos dois juntos de quando ela estava grávida da filha. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, disse ela.

Vale lembrar que Arthur Aguiar foi o campeão do BBB 22, da Globo, e teve o apoio de Maíra Cardi durante o período em que estava confinado no reality show. Quando ele saiu do programa, os dois chegaram a fazer viagens juntos e compartilhar nas redes sociais.

Os dois assumiram o namoro em 2017 e se casaram poucos meses depois. Eles são pais de Sophia (3).

Maíra Cardi fez declaração de amor para Arthur Aguiar há duas semanas

Há duas semanas, Maíra Cardi se derreteu em elogios para Arthur Aguiar em um post nas redes sociais. Nas fotos, eles apareceram com looks combinando.

"Nunca pensei que meu “marido, namorado, amigo”iria querer sair de par de vaso comigo para me agradar, independente de estar feio, bonito, cafona ou divertido, ele simplesmente se trocou e ficou igual, pode parecer bobeira mas não é, são nas pequenas atitudes que vemos as grandes transformações! O casamento é uma construção diária, assim como um bebê, nos primeiros anos ele precisa de toda atenção, cuidado, paciência e muito amor, conforme o bebê cresce vc passará a amar seu bebê “filho” ainda mais e mais, e vê-lo crescer, vê-lo prosperar é de encher o peito de orgulho de toda sua dedicação de mãe! Estou amando amar vc meu amor! Muito obrigada por ser um marido melhor todos os dias e me proporcionar a oportunidade de ser uma Esposa, mãe e ser humano melhor!", disse ela.