Maíra Cardi revela mudança drástica na vida do filho: 'Não obriguei'

Muito emocionada, Maíra Cardi revela mudança na vida do filho mais velho; aos 23 anos, Lucas ficou noivo e tomou decisão drástica

A família de Maíra Cardi sofreu mudanças nos últimos tempos e, com muita emoção, ela revelou que seu primogênito, Lucas Cardi, de 23 anos, fez uma decisão drástica em sua vida. Nesta segunda-feira, 22, a ex-BBB então contou que ele não apenas ficou noivo, mas também resolveu se batizar.

Com fotos do momento emocionante do herdeiro ao lado de Thiago Nigro, a coach fitness falou sobre a mudança de vida do jovem. Maíra Cardi ressaltou que a decisão foi feita por ele e que não teve nenhuma influência direta dela.

"Meu filho Lucas aceitou Jesus, ele tem 23 anos e não acreditava em Deus. Eu ensinei que Deus não existia, afinal era o que eu achava, pobre de mim. Quando Deus me pegou de jeito tudo mudou para melhor, mas fiquei tão arrasada com como eu tinha falhado nessa área. Em nenhum momento eu disse que ele TINHA que acreditar em Deus, não obriguei, eu sabia que Deus também pegaria ele de jeito. Durante esses 3 anos ele me assistiu, vou minhas mudanças, os benefícios que colhi e colho de uma caminhada com Deus, escutava meus louvores o dia inteiro pela casa toda, participava das nossas células semanais e por muitas vezes nos acompanhava na igreja", contou.

"O Lucas sempre foi ÚNICO, eu sei que toda mãe acha que o seu filho é o melhor do mundo, mas de fato o Lucas é! Seu coração é puro, suas atitudes e intenções puras! Sempre me questionavam “porque vc mostra pouco ou não mostra seu filho?” O Lucas não gosta de holofote, não gosta de aparecer, de fama, não liga para dinheiro! Desde seus 15 anos ele tem um cartão sem limite e nunca comprou quase nada! Aos 16 anos morávamos na Califórnia e de presente eu dei um mustang conversível, ele NUNCA tirou a carta nem o carro da garagem! Eu Escutava todos falarem: “nossa adolescente da trabalho né?” Ele NUNCA brigou comigo ou respondeu qualquer bronca que dei, nunca bateu boca, não saia para balada. Teve apenas duas namoradas a vida inteira e agora ficou noivo da minha nora!", enalteceu o comportamento exemplar dele.

Maíra então relembrou sua trajetória de mãe solo e jovem: "Eu fui mãe aos 17, não é fácil ser mãe adolescente, mãe sozinha. Eu pegava ônibus e metrô as 5 da manhã para poder trabalhar e ser “alguém” melhor para o Lucas. Olhando onde estou e de onde vim e vendo o quanto maravilhoso meu filho é, vejo que Deus sempre acreditou em nós, sempre caminhou conosco! Obrigada amor @thiago.nigro por em tão pouco tempo mudar tanto tanto a minha vida e a da nossa família, ensinando princípios diariamente, obrigada por ter levado ele no Legendários para essa transformação de menino em um homem de Deus! Obs: Deus curou tudo, é o primeiro post que faremos juntos na VIDA! Te amo filho".

É bom lembrar que a influenciadora retornou à rede social nas últimas semanas após meses afastada para tentar aumentar sua família com Thiago Nigro. Além de Lucas Cardi, filho dela com Nelson Rangel, ela tem Sophia Cardi, do relacionamento vivido com Arthur Aguiar.

Maíra Cardi volta à internet com novo nome e novo visual

A coach Maira Cardi está de volta às redes sociais. Depois de ficar alguns meses afastada da internet, ela retornou na quinta-feira, 4, com novidades. Em um post nas redes sociais, ela revelou que está com novo visual e decidiu assinar o seu nome de outro jeito.

Em um post no Instagram, Maira apareceu com o cabelo mais curto. Agora, ela está com os fios em um corte Chanel descontruído e tingiu os fios de castanho escuro.

Além disso, ela anunciou que vai lançar um livro, chamado O Que Se Come no Céu?. Na capa da publicação é possível ver que ela não assinou o próprio nome como Maira Cardi. Ela decidiu assinar como Cardi Nigro. Vale lembrar que o sobrenome Nigro é do marido dela, o influenciador financeiro Thiago Nigro, com quem se casou em 2023.