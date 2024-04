Maira Cardi volta à internet com novo nome e novo visual

Depois de ficar longe da internet por vários meses, Maira Cardi volta a fazer post na web, revela novo visual e usa um novo nome

A coach Maira Cardi está de volta às redes sociais. Depois de ficar alguns meses afastada da internet, ela retornou nesta quinta-feira, 4, com novidades. Em um post nas redes sociais, ela revelou que está com novo visual e decidiu assinar o seu nome de outro jeito.

Em um post no Instagram, Maira apareceu com o cabelo mais curto. Agora, ela está com os fios em um corte Chanel descontruído e tingiu os fios de castanho escuro.

Além disso, ela anunciou que vai lançar um livro, chamado O Que Se Come no Céu?. Na capa da publicação é possível ver que ela não assinou o próprio nome como Maira Cardi. Ela decidiu assinar como Cardi Nigro. Vale lembrar que o sobrenome Nigro é do marido dela, o influenciador financeiro Thiago Nigro, com quem se casou em 2023.

Na legenda do post, ela apenas disse: "Toda honra e glória para Ele”. Por sua vez, Thiago Nigro comentou: “Seja bem vinda de volta, meu amor. Que possamos juntos aprender, arrepender, evoluir e gerar muitos frutos. Amo você, minha esposa querida! Muito”.

Maira Cardi fez tatuagem no pescoço

A coach Maíra Cardi exibiu sua nova tatuagem em fotos nas redes sociais. Longe do seu perfil nas redes sociais há alguns meses, ela fez uma rara aparição no perfil do seu marido, o influencer Thiago Nigro. Nas fotos, ela deixou à mostra sua tattoo no pescoço.

A estrela tatuou o sobrenome do marido, Nigro, na lateral do pescoço. Nas fotos, ela apareceu com o rosto virado e deixou em evidência a tatuagem.

No post, outro detalhe roubou a cena: As mãos deles na barriga. Os dois já revelaram que querem ter filhos juntos, mas ainda não anunciaram uma gravidez. Com a pose deles, os fãs questionaram se o bebê chegará em breve, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto.