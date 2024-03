Grávida? Thiago Nigro causa ao surgir com a mão na barriga de Maíra Cardi

Vem bebê aí? Thiago Nigro causa ao aparecer acariciando barriga de Maíra Cardi; casal levantou suspeitas de já estar esperando seu primeiro filho

Afastada da internet, Maíra Cardi causou ao surgir em novas fotos com Thiago Nigro nesta sexta-feira, 01. Isso porque, o coach financeiro, conhecido como Primo Rico, apareceu acariciando a barriga de sua esposa.

Como já dito pelos pombinhos, eles desejam ter herdeiros além dos dois filhos da ex-BBB, Lucas Cardi e Sophia Cardi, dos relacionamentos anteriores da empresária do ramo da saúde. Casados em comunhão total de bens, Thiago e Maíra apareceram radiantes em fotos tiradas na Califórnia, nos EUA.

Sem dizer se estão grávidos, eles causaram ao surgirem com a mão na barriga. "Na última semana, 4 grandes mudanças profundas e sinceras aconteceram na minha vida. A primeira: depois de andar muitos kilometros com um sapato apertado, descobri que o sapato que serve para proteger, por estar protegendo demais, causou dor. É assim que muitas vezes eu fui na minha vida", escreveu ele.



"A segunda: perdi minha aliança num rio, e descobri que perdi na verdade um anel. Porém, descobri que se não houver comprometimento com o que eu mesmo decidi, eu posso perder a aliança. Além disso, descobri que precisamos cuidar melhor das alianças, e que o passado está no passado. Deus tem planos para nosso futuro, e pra isso, o passado precisa ficar lá. A terceira: Alguém gritou comigo, e alguém me disse: “você deve estar pensando: Quem esse cara pensa que é pra gritar assim comigo?” E sim, eu estava. Ai ele disse: “É assim que sua esposa, marido, amigos e funcionários se sentem”. Aqui, aprendi a quebrar o orgulho. O orgulho te cega e sempre premedita a queda. Em quarto: Ouça a repreensão de quem te ama, ao invés de priorizar aquela de quem está longe. Quem está perto quer verdadeiramente o seu bem", falou e ainda escreveu mais.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram curiosos. "Eu iludida achando que era anúncio de baby", falaram. "Será que voltam com bebê crescendo na barriga?", torceram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Maíra Cardi abandona as redes sociais

A coach fitness Maíra Cardi usou suas redes sociais para anunciar uma mudança drástica em sua vida. A esposa do influenciador financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como ‘Primo Rico’, revelou que vai desativar seu perfil para se dedicar completamente ao seu casamento e ao sonho de aumentar a família.

Através do stories do Instagram, Maíra comunicou a decisão: "Vou dar um recado com dor no coração e ao mesmo tempo com alívio. É a primeira vez na vida que vou desativar meu Instagram, estou em uma nova fase na minha vida, eu casei e tenho 40 anos”, iniciou a ex-BBB, que oficializou a união com o investidor no interior de São Paulo, no dia 29 de agosto.

Maíra explicou o verdadeiro motivo por trás da mudança drástica: "Eu quero ter mais 3 filhos e já não sou tão novinha assim, o que quer muita atenção, cuidado, saúde emocional e saúde física. E muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível”, a loira completou e revelou que pretende mudar totalmente seu estilo de vida para se preparar para gestação.