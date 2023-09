Maíra Cardi abandona as redes sociais para se dedicar ao sonho de ter mais filhos

Maíra Cardi toma decisão drástica e anuncia que vai desativar perfis na web para focar em seu casamento e filhos: ‘Quero ter mais três’

A coach fitness Maíra Cardi usou suas redes sociais nesta terça-feira, 12, para anunciar uma mudança drástica em sua vida. A esposa do influenciador financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como ‘Primo Rico’, revelou que vai desativar seu perfil para se dedicar completamente ao seu casamento e ao sonho de aumentar a família.

Através do stories do Instagram, Maíra comunicou a decisão: "Vou dar um recado com dor no coração e ao mesmo tempo com alívio. É a primeira vez na vida que vou desativar meu Instagram, estou em uma nova fase na minha vida, eu casei e tenho 40 anos”, iniciou a ex-BBB, que oficializou a união com o investidor no interior de São Paulo, no dia 29 de agosto.

Maíra explicou o verdadeiro motivo por trás da mudança drástica: "Eu quero ter mais 3 filhos e já não sou tão novinha assim, o que quer muita atenção, cuidado, saúde emocional e saúde física. E muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível”, a loira completou e revelou que pretende mudar totalmente seu estilo de vida para se preparar para gestação.

Maíra Cardi decide abandonar a Internet. Que tristeza... pic.twitter.com/B5zMV7C7QP — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) September 12, 2023

Vale lembrar que Maíra é mãe da pequena Sophia, que tem apenas quatro anos, fruto do antigo casamento com o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar. Além disso, ela também exerce a maternidade com seu primogênito, Lucas, que tem 22 anos e é fruto do primeiro casamento da influenciadora, com o empresário Nelson Rangel.

A história de Maíra Cardi e Thiago Nigro:

Maíra Cardi pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar seu relacionamento com Thiago Nigro em março deste ano. Logo em seguida, em abril, a influenciadora ficou noiva do investidor durante uma viagem à Terra Santa. No final de agosto, eles oficializaram a união em um casamento secreto luxuoso.

Inclusive, no último domingo, a influenciadora e empresária contou qual foi o destino escolhido para sua viagem de lua de mel com o marido. A ex-sister dispensou as viagens internacionais e escolheu um lugar no território nacional, mesmo tendo ganhado uma viagem para Grécia; descubra o destino!