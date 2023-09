Maíra Cardi dispensa a Grécia e revela destino de lua de mel: ''Melhor escolha''

Após casamento secreto luxuoso, Maíra Cardi dispensa a Grécia e surpreende com destino de viagem de lua de mel

A influenciadora e empresária Maíra Cardi revelou qual foi o destino escolhido para sua viagem de lua de mel com o marido, Thiago Nigro, o Primo Rico. Neste domingo, 10, a ex-BBB compartilhou alguns cliques e surpreendeu ao contar onde foram celebrar a nova vida de casados.

Após terem um casamento em absoluto segredo e com vários dias de festa, o casal não viajou para fora do Brasil, mesmo tendo ganhado uma viagem para a Grécia. Milionários, eles optaram por um lugar no território nacional.

"Ganhamos uma viagem para Grécia, pensamos antes de ir e porque tão longe se nosso Brasil é tão lindo? Pensamos então onde? Foi aí que escolhemos gramado e juro foi a melhor escolha que poderíamos fazer! Nosso Brasil é encantador e mágico apaixonada! E como as pessoas são receptivas", comentou ela sobre Gramado.

No dia 30 de agosto, um dia após o casamento secreto, vazaram informações de que a celebração luxuosa havia acontecido em um hotel no interior de São Paulo. O evento durou alguns dias, o segundo dia contou com baile de máscaras e banquete saudável.

No casamento, Thiago Nigro não apenas deu alianças para sua amada, mas também para os enteados. A filha da noiva, Sophia Cardi, fruto do relacionamento da coach com o ator Arthur Aguiar, roubou a cena com um vestido igual ao da mãe.

Veja as fotos da lua de mel de Maíra Cardi e Thiago Nigro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores as primeiras fotos de casamento com Thiago Nigro e contou que adotou o sobrenome do empresário. O casal oficializou no interior de São Paulo, na terça-feira, 29.

"Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe. Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro", disse a life coach no Instagram. Maíra explicou também a proibição de celulares na cerimônia.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de sua filha, Sophia Aguiar. Em março deste ano, eles assumiram o relacionamento e em abril o Primo Rico pediu a mão da influenciadora durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.