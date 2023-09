Baile de máscaras e banquete saudável; veja o 2 º dia do casamento de Maíra Cardi

Segundo dia de festa de casamento de Maíra Cardi com Thiago Nigro é mostrado pela influenciadora; veja

Assim como já havia anunciado, Maíra Cardi está fazendo um casamento com Thiago Nigro, o Primo Rico, com vários dias de festa. Após a cerimônia em sigilo, a coach fitness liberou o uso de celulares durante a comemoração e mostrou como foi o segundo dia de evento.

Em seus stories e feed, a ex-BBB revelou que promoveu um baile de máscaras para seus poucos convidados seletos. Na gravação, a influenciadora mostrou um pouco da decoração do espaço, repleto de luzes, e exibiu o banquete servido para seus amigos próximos e familiares.

"Impossível explicar o que estão sendo esses dias. Baile de Máscaras, terceira noite do casamento Cardi Nigro", comentaram sobre o grande evento luxuoso.

Maíra Cardi não abriu mão de comidas saudáveis e gostosas. A famosa então exibiu vários doces, chocolates e bolos, que, segundo ela, eram todos sem glúten, lactose e sem açúcar, do jeito como ela gosta e preza.

"E quem falou que não existem doces lindos, zero açúcar, zero glúten e tudo saudável?", falou a esposa de Thiago Nigro ao exibir a mesa luxuosa.

O casamento de Maíra Cardi com Thiago Nigro aconteceu na terça-feira, 29, em absoluto sigilo, no interior de São Paulo. A filha da famosa com Arthur Aguiar, Sophia Aguiar, roubou a cena ao surgir com um look igual ao da mãe. Na cerimônia, o empresário deu alianças para os enteados.

Veja os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Veja primeiras fotos do casamento de Maíra Cardi com Thiago Nigro

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores as primeiras fotos de casamento com Thiago Nigro e contou que adotou o sobrenome do empresário. O casal oficializou a união no interior de São Paulo, na terça-feira (29).

"Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe. Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro", disse a life coach no Instagram. Maíra explicou também a proibição de celulares na cerimônia.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de sua filha, Sophia Aguiar. Em março deste ano, eles assumiram o relacionamento e em abril o Primo Rico pediu a mão da influenciadora durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.