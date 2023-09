Conheça Lucas Cardi: Primogênito de Maíra Cardi, jovem é fruto de relacionamento antigo

Maíra Cardi citou o filho primogênito em seus votos no casamento com Thiago Nigro

Em seus votos de casamento com Thiago Nigro, a influenciadora fitness Maíra Cardi citou seu filho primogênito, Lucas Cardi Rangel. Meio irmão de Sophia, fruto do relacionamento da coach com Arthur Aguiar, o jovem pratica esportes radicais e está em um relacionamento sério.

Lucas tem 22 anos e é fruto do primeiro casamento da influenciadora, com o empresário Nelson Rangel. Em seu casamento com Nigro, Maíra Cardi agradeceu ao marido pela forma que tratava seu filho, e afirmou que nunca o viu tão feliz quanto agora.

Apesar de o jovem não aparecer tanto no perfil do Instagram de sua mãe, ele conquistou mais de 190 mil seguidores em sua rede social. Lucas pratica diversos esportes radicais como Taekwondo, Wakeboard, Parkour e também é skatista.

Hoje, ele está em um relacionamento sério com a atriz Thuani Todeschini, que está gravando o longa-metragem Um Brinde ao Ódio. Juntos desde 2019, os dois costumam aparecer bastante em fotos, e compartilham momentos de romance e em viagens.

Além disso, ele também é adepto aos games on-line. Em seu perfil do Instagram, ele disponibiliza um link para a plataforma Twicht, especializada em lives e stream. "Tentando fazer lives todo dia a tarde, foco principal Mobile Legends, mas posso gravar outros jogos também", escreveu.

Apesar disso, a última vez em que ele ficou on-line na plataforma em que acumula 68 seguidores foi no ano passado, em 2022. O jovem possui pouco mais de 240 publicações, ao lado dos pais e também de sua irmã Valentina, filha do empresário.

Maíra Cardi se tornou mãe aos 17 anos e, na época do término, ela e o pai de seu filho não romperam bem. Os dois passaram anos sem se falar, mas decidiram deixar as desavenças para trás em prol de Lucas. Antes de Thiago Nigro, a influenciadora também foi casada com o jogador de futebol Marcelo de Faria, o humorista Viny Vieira, o empresário Greto Guariz e o ator Arthur Aguiar.

CONFIRA FOTOS DE LUCAS, FILHO PRIMOGÊNITO DE MAÍRA CARDI: