Votos do casamento de Maira Cardi e Thiago Nigro geram polêmica: "Desnecessário"

Votos do casamento de Maira Cardi são expostos em vídeo e dividem opiniões; veja

O casamento entre Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, acabou marcado por um momento inusitado. É que os tradicionais "votos" geraram polêmica nas redes sociais. Isso porque os noivos fizeram desabafos corajosos no altar, o que gerou muita repercussão nas redes sociais.

Ao falar, Thiago Nigro se declarou. “E se tudo que aconteceu nas nossas vidas até agora, tivesse acontecido para nos preparar exatamente para esse momento. Você é a mulher da minha vida. Você é a mãe dos meus filhos. Você é a minha melhor amiga. Com você, hoje, formo uma só carne. Você tem minha lealdade. Você é única pra mim e eu te prometo algo que você vai entender. Você nunca mais vai ficar sozinha. Eu não fui o primeiro, mas vou ser o último”, disse ele lembrando que este é o terceiro casamento da ex-BBB

Maíra Cardi então disse que o ama, mas menos do que ama Deus. “Decidimos encerrar um ciclo, um ciclo hereditário, de muitas e muitas lágrimas. Você, sem sombra de dúvida, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo você. Acima de tudo, menos acima de Deus. Te amo pra sempre. Obrigada por ser tão maravilhoso”, falou ela.

Só que a repercussão dos "votos" não foi das melhores. “Consigo nem assistir tamanho desconforto e vergonha alheia”, escreveu um fã. “Eu não fui o primeiro, mas vou ser o último. Que desnecessário”, disse outro questionando porque eles falaram de ex-namorados em um momento tão importante. Outros fãs se emocionaram. “Caramba! Que emoção! Estou em lágrimas aqui! Sem palavras, só desejo tudo de mais abençoado na vida de vocês, sempre!”, disse um seguidor.

MOSTROU FOTOS

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores as primeiras fotos de casamento com Thiago Nigro e contou que adotou o sobrenome do empresário. O casal oficializou a união na Fazenda Vila Rica, em Itatiba, no interior de São Paulo, na terça-feira (29).

Maíra mostrou momentos de Thiago ao lado do filho, Lucas, que ela teve com o empresário Nelson Rangel, e da caçula, Sophia, de 4, do casamento com Arthur Aguiar. "Obrigada a todos vocês que oram, torcem e apoiam nossas vidas. Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim (ou depois)", concluiu a influenciadora.